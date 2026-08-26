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Neobičan prizor u neposrednoj blizini američkog Kapitola i Vrhovnog suda u Vašingtonu privukao je pažnju policije nakon što je u zadnjem delu jednog kamioneta uočena giljotina. Zbog ovog nesvakidašnjeg otkrića uhapšen je 35-godišnji Filan-Tam-Duj Le iz Džulijana u Kaliforniji, koji je, prema navodima policije Kapitola, do prestonice SAD stigao upravo iz Kalifornije.

Policajci su kamionet primetili u utorak, nešto posle 15 časova, u bloku Istočne Kapitol ulice, gde je bio nepropisno parkiran. Ubrzo su u njegovom tovarnom delu ugledali giljotinu, nakon čega je Le uhapšen pod sumnjom da je nosio opasno oružje. Vozilo je kasnije odšlepano, a policija je zaplenila giljotinu.

Ono što za sada ostaje nepoznato jeste zašto je Le prešao put od nekoliko hiljada kilometara od Kalifornije do Vašingtona i zbog čega je sa sobom prevozio giljotinu. Policija nije saopštila da je osumnjičeni pretio niti je objavila da je pronađena giljotina bila deo bilo kakvog konkretnog plana. Istraga je u toku, a istražitelji proveravaju njegovu prošlost i pokušavaju da utvrde okolnosti njegovog dolaska u glavni grad SAD. Washington Post navodi i da istražitelji pregledaju sadržaj njegovog ranca kako bi pokušali da utvrde zašto je došao u Vašington.

Fotografije koje je objavila policija prikazuju veliku drvenu konstrukciju sa oštricom postavljenu u zadnjem delu crnog kamioneta. Prizor je privukao veliku pažnju na društvenim mrežama, posebno zbog činjenice da je vozilo bilo parkirano u blizini kompleksa Kapitola, odnosno u neposrednoj blizini američkog Vrhovnog suda i Kongresne biblioteke. Policija za sada nije objavila dodatne detalje o samoj giljotini, uključujući to da li je bila funkcionalna.

Giljotina je istorijski uređaj za izvršenje smrtne kazne odsecanjem glave, koji je postao jedan od najprepoznatljivijih simbola Vladavine terora tokom Francuske revolucije. Prva egzekucija giljotinom izvedena je u Parizu 1792. godine. Francuska je smrtnu kaznu ukinula 1981. godine, čime je prestala i njena upotreba u tu svrhu.