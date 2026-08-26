Slušaj vest

Očevi nekih od 14 novorođenčadi stradalih u požaru koji je jutros zahvatio porodilište u Islamabadu otkrili su zastrašujuće bezbednosne propuste u bolnici Pakistanskog instituta medicinskih nauka (PIMS).

U razgovoru za Rojters otac jedne od poginulih beba, koji nije hteo da otkrio ime, kazao je pre tragedije "čak nije mogao ni da vidi ćerku" i da je stanje na odeljenju za zdravlje majke i deteta bilo "loše".

- Išao sam tamo osam dana, situacija je bila apsurdna. Ta zgrada nije imala protivpožarnu zaštitu, nije imala odgovarajuće izlaze. Sva vrata su bila zatvorena, samo jedna vrata su bila za posetu našoj deci. Ostala vrata su držali zaključana jer su se plašili da ćemo prečesto dolaziti da vidimo našu decu - kazao je nesrećni otac.

Direktor tvrdi da vrata nisu bila zaključana

Prethodno je izvršni direktor bolnice rekao za BBC da vrata porodilišta nisu bila zaključana, ali da su bila pod nadzorom, navodeći potrebu za zaštitom od mogućnosti krađe beba.

Okružni sudija Islamabada formirao je odbor za utvrđivanje činjenica kako bi istražio požar, a u odluci se navodi da će proceniti da li su bile na snazi adekvatne i funkcionalne mere protivpožarne bezbednosti.

1/8 Vidi galeriju Roditelji stradalih 14 beba u požaru u porodilištu u pakistanskoj prestonici Islamabadu Foto: SOHAIL SHAHZAD/EPA

Huram Mehmud, koji je za AFP rekao da je u požaru izgubio ćerku staru svega tri dana, tvrdi da su spasiocima bili potrebni sati da stignu do bolnice.

– Sedeli smo na putu čekajući pomoć - kazao je Mehmud.

Abdul Gafur, drugi svedok tragedije, rekao je istoj novinskoj agenciji da se požar proširio "vrlo brzo".

"Pacijenti bili u klopci"

On je naveo je da je ušao u bolnicu da pokuša da pomogne u spasavanju pacijenata, ali nije mogao da stigne do porodilišta.

- Unutra je bio gust crni dim i pacijenti su bili u klopci... spasilačke ekipe su stigle posle skoro dva sata - kazao je Gafur.

U požaru je stradalo 14 novorođenčadi, a jedna beba je spasena iz vatre.

1/8 Vidi galeriju Požar u porodilištu u pakistanskoj prestonici Islamabadu, stradalo 14 beba, jedna spasena Foto: screenshot X

BBC navodi da je požar izbio na trećem spratu odeljenja za zdravlje majke i deteta bolnice PIMS.

Hitne službe su objavile da su spasile najmanje 19 ljudi iz bolnice, među kojima je deset žena, sedmoro dece i dva muškarca.

Bolnica PIMS je jedna od najvećih državnih bolnica u glavnom gradu Pakistana.

Prema podacima sa zvaničnog sajta, ona ima 156 kreveta na odeljenju za zdravlje majke i deteta.

1/3 Vidi galeriju Šehbaz Šarif, premijer Pakistana Foto: Alex Brandon/AP, SARAH YENESEL/EPA, TUR Presidency / Mustafa Kamaci / AFP / Profimedia

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif objavio je saopštenje u kojem je izrazio "duboku tugu i iskreno žaljenje" zbog požara u bolnici.

Iz njegovog kabineta je navedeno da je Šarif naložio vlastima da "sprovedu hitnu istragu".

- Takva situacija sa decom je nepopravljiva - piše u saopštenju.

Šarif je izrazio "iskreno saučešće porodicama nevine dece" i dodao da je njegovo "srce ožalošćeno ovim tragičnim incidentom".