PAKAO PRETI GRČKOJ! Jonska ostrva u najvišoj kategoriji opasnosti od požara, aktiviran i Nacionalni mehanizam civilne zaštite
Grčka se suočava sa veoma visokim rizikom od izbijanja šumskih požara, zbog čega su vlasti podigle stepen pripravnosti, posebno na Jonskim ostrvima. Grčko Ministarstvo za klimatsku krizu i civilnu zaštitu svrstalo je ovaj deo zemlje u četvrtu, najvišu kategoriju opasnosti, prenosi Juronjuz.
Zbog povećane opasnosti u potpunosti je aktiviran Nacionalni mehanizam civilne zaštite, uz angažovanje potrebnog ljudstva, opreme i drugih resursa kako bi službe bile spremne za brzo reagovanje u slučaju izbijanja požara, ali i za saniranje posledica eventualnih katastrofa. Predviđene su i kratkoročne mere oporavka, pomoći i podrške stanovništvu ukoliko dođe do vanrednih situacija.
Visok rizik od požara, odnosno treća kategorija, prognoziran je za Atiku, pojedine oblasti na kopnu, kao i sva preostala grčka ostrva. Istovremeno, situacija na više požarišta koja su prethodnih dana bila aktivna u drugim delovima zemlje sada je povoljnija.
Požar koji je juče izbio u oblasti kamenoloma, otpada i niskog rastinja u Eliniku na ostrvu Salamina lokalizovan je i, prema podacima Vatrogasne službe, trenutno ne postoji opasnost od njegovog širenja. U oblasti Agios Vlasios u Viotiji vatra je takođe uglavnom stavljena pod kontrolu, dok vatrogasci nastavljaju da gase preostala žarišta.
Vlasti su pre dva dana zbog požara pozvale stanovnike oblasti Cukalades da se evakuišu i upute ka Livadiji. Požar koji je izbio u šumskom području kod Stefanija u Viotiji takođe više nema aktivni front, a vatrogasci su tokom noći intervenisali na nekoliko lokacija i sada se uglavnom bave saniranjem preostalih žarišta.
Kurir.rs