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Grčka se suočava sa veoma visokim rizikom od izbijanja šumskih požara, zbog čega su vlasti podigle stepen pripravnosti, posebno na Jonskim ostrvima. Grčko Ministarstvo za klimatsku krizu i civilnu zaštitu svrstalo je ovaj deo zemlje u četvrtu, najvišu kategoriju opasnosti, prenosi Juronjuz.

Zbog povećane opasnosti u potpunosti je aktiviran Nacionalni mehanizam civilne zaštite, uz angažovanje potrebnog ljudstva, opreme i drugih resursa kako bi službe bile spremne za brzo reagovanje u slučaju izbijanja požara, ali i za saniranje posledica eventualnih katastrofa. Predviđene su i kratkoročne mere oporavka, pomoći i podrške stanovništvu ukoliko dođe do vanrednih situacija.

Visok rizik od požara, odnosno treća kategorija, prognoziran je za Atiku, pojedine oblasti na kopnu, kao i sva preostala grčka ostrva. Istovremeno, situacija na više požarišta koja su prethodnih dana bila aktivna u drugim delovima zemlje sada je povoljnija.

Požar koji je juče izbio u oblasti kamenoloma, otpada i niskog rastinja u Eliniku na ostrvu Salamina lokalizovan je i, prema podacima Vatrogasne službe, trenutno ne postoji opasnost od njegovog širenja. U oblasti Agios Vlasios u Viotiji vatra je takođe uglavnom stavljena pod kontrolu, dok vatrogasci nastavljaju da gase preostala žarišta.

Vlasti su pre dva dana zbog požara pozvale stanovnike oblasti Cukalades da se evakuišu i upute ka Livadiji. Požar koji je izbio u šumskom području kod Stefanija u Viotiji takođe više nema aktivni front, a vatrogasci su tokom noći intervenisali na nekoliko lokacija i sada se uglavnom bave saniranjem preostalih žarišta.