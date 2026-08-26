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U napadu dronom ubijen je prvi britanski državljanin koji je poginuo boreći se za Rusiju protiv Ukrajine.

Bredli Taunsend (33) ubijen je u junu dronom na daljinsko upravljanje u blizini Lajmana, grada u Donjecku. Rekao je da se prijavio da se bori za vojsku Vladimira Putina kako bi se odužio Donbasu za podršku rudarima u štrajku 1980-ih.

Ribar iz Barnslija u Južnom Jorkširu, napustio je Britaniju i otišao u Rusiju u aprilu i pridružio se ruskim oružanim snagama, uprkos tome što nije imao prethodnog vojnog iskustva.

Ejden Minis, kolega Britanac koji se bori u Putinovim snagama, rekao je da je "žrtvovao svoj život za našu stvar".

Taunsend je prvi britanski dobrovoljac za koga se zna da je poginuo od početka rata u Ukrajini. Opisao je sebe kao "normalnog radničkog momka iz Jorkšira" i rekao da se pridružio da pomogne ruskim separatistima u istočnom Donbasu.

Bredli Taunsend Foto: Društvene Mreže

Na društvenim mrežama je napisao: "Došao sam sa idejom da verovatno neću moći da se vratim kući. Definitivno bih bio progonjen ako bih se vratio. Nisam ovde zbog samoubilačke misije, ali razumem da se to može dogoditi. Ovo je bila moja odluka, nisam bio primoran ni na šta".

U drugoj objavi, gospodin Taunsend je rekao da su rudari iz Donbasa donirali mesečnu platu rudarima u Jorkširu tokom štrajkova 1980-ih i da želi da "uzvrati tu uslugu".

Tom Tugendat, konzervativni poslanik za Tonbridž i bivši ministar bezbednosti, rekao je da mu je "veoma žao njega i njegove porodice", ali da je pridruživanje ruskim oružanim snagama bilo "neverovatno glupo".

- To je izuzetno pogrešno i, znate, nema sumnje u to, kriminalno je jer se angažujete u vojsci koja čini najvarvarskije ratne zločine koje je svet video decenijama - poručio je bivši ministar bezbednosti.

U poruci počasti objavljenoj na društvenim mrežama, Minis je rekao: "Bredli Spenser Taunsend, pozivni znak 'Jazavac', naš voljeni saborac, otišao je u oluju i pao na bojnom polju blizu Limana".

"Putovanjem je krenuo iz Velike Britanije u Rusiju, odlučio je da hoda stopama svog dede i odazvao se pozivu da se bori protiv fašizma. Imao sam zadovoljstvo da provedem neko vreme sa Bredlijem pre nego što je odlučio da potpiše ugovor. Razgovarali smo o opasnosti sa kojom će se suočiti, ali on je insistirao da je doneo odluku i da želi da pomogne narodu Rusije da pobedi naciste. Na kraju krajeva, žrtvovao je svoj život za našu stvar. Njegova služba je bila kratka, ali je sijao najsjajnijom zvezdom. Počivaj u raju, brate. 'Umreti kao ratnik u svetom ratu znači živeti večno'".