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Nepal je u sredu poslao helikoptere u akciju spasavanja nakon što je ogromna bujična poplava opustošila sela u ovoj himalajskoj zemlji.

Prema dosadašnjim informacijama zvaničnika, u poplavama je poginulo najmanje osmoro ljudi, a oštećeni su putevi, mostovi i energetski objekti u područjima blizu granice s Tibetom.

1/9 Vidi galeriju Poplave u Nepalu Foto: -UGC / AFP / Profimedia, Niranjan Shrestha/AP, -UGC / AFP / Profimedia

Ministar spoljnih poslova Nepala saopštio je da prvi izveštaji ukazuju na to da je zemljotres izazvao lavinu, koja je potom pokrenula razornu poplavu.

Zvaničnici navode da se čak 384 turista i planinara vode kao nestali – među njima 291 strani državljanin i 93 Nepalca.

Među nestalima je 12 državljana Velike Britanije, 105 Indijaca, četiri državljana Južne Afrike, 17 Maležana i troje Amerikanaca. Nestali su i po jedan državljanin Australije i Holandije.

Državljanstvo 111 osoba još nije utvrđeno, dok se za još 37 ljudi veruje da su Indijci koji žive u Nepalu.

Helikopteri ne mogu da slete zbog visokog vodostaja

S druge strane granice, Tibet je prijavio "veliki broj žrtava", dok se određeni broj ljudi vodi kao nestao u susednom okrugu Girong, nakon što je klizište pogodilo kopneni prelaz između Kine i Nepala.

Nepalska vojska saopštila je da je u akciju potrage i spasavanja poslato 14 helikoptera, kao i timovi za reagovanje u katastrofama. Međutim, zvaničnici navode da je nivo vode previsok da bi helikopteri mogli da slete u pogođenim područjima Sjapru Besi i Timure, u planinskom okrugu Rasuva, koji ima oko 50.000 stanovnika.

Portparol vojske Radža Ram Basnet rekao je da helikopteri neće moći da slete dok se voda ne povuče.

- Moglo bi da bude mnogo žrtava i velika materijalna šteta, ali sada to ne mogu sa sigurnošću da kažem - izjavio je za Rojters okružni administrator Narendra Parijar.

On je pozvao stanovnike koji žive uz obale reke Bote Koši da se sklone na viši teren, nakon izveštaja da su okolna sela i lokacije infrastrukturnih projekata odneseni u poplavama.

- Sve se dogodilo iznenada. Čuli smo snažan zvuk, kao da je eruptirao vulkan. Ljudi su počeli da vrište i beže - ispričao je jedan očevidac za portal Onlinekhabar.

Portparol policije potvrdio je da je do sada pronađeno osam tela i da akcija spasavanja i dalje traje.

Pogođeno više od 12 odsto hidroenergetskih kapaciteta

Smrtonosna bujična poplava na istoj reci prošle godine kasnije je povezana s izlivanjem vode iz glečerskog jezera.

Klizište na nepalskoj strani pogodilo je kinesku luku Girong, zbog čega su prekinuti putevi, komunikacije i snabdevanje električnom energijom u oblasti Šigace, blizu granice s Nepalom.

Kineski predsednik Si Đinping pozvao je na "maksimalne napore" u potrazi za nestalima, kao i na pojačano praćenje situacije i sisteme ranog upozoravanja kako bi se sprečile nove katastrofe.

Ministarstvo energetike Nepala saopštilo je da je pogođeno snabdevanje sa 430 megavata električne energije, uglavnom iz hidroelektrana. To predstavlja više od 12 odsto ukupnog hidroenergetskog kapaciteta zemlje, koji iznosi 3,2 gigavata.

Premijer Balendra Šah rekao je da se policija i vojska pridružuju timovima za spasavanje i pružanje pomoći.

- Naređeno je da se ljudi koji žive u nižim područjima prebace na bezbednija mesta. Stanovnicima uz reku savetuje se poseban oprez i da ostanu na oprezu - poručio je on.

Reka Bote Koši izvire na Tibetu, protiče kroz Nepal i uliva se u reku Trišuli, koja dalje kroz Indiju nastavlja tok kao reka Gandak.

Prošlogodišnja poplava na Bote Košiju odnela je devet života, dok se 24 osobe vodile kao nestale. Tada je voda odnela i "Most prijateljstva" koji povezuje Nepal i Kinu, što je mesecima ometalo trgovinu i saobraćaj.