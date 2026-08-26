MAĐAR PROGLASIO RUSIJU PRETNJOM, POTPUNI RASKID S ORBANOVOM POLITIKOM! Zvanično objavljen dokument koji je potpisao mađarski premijer (FOTO)
Mađarska vlada novog premijera Petera Mađara proglasila je Rusiju pretnjom, navodi se u dokumentu koji je on potpisao i koji je u noći od utorka na sredu objavljen u službenom listu te zemlje.
U dokumentu se navodi da Mađarska osuđuje rusku vojnu agresiju na Ukrajinu i "u potpunosti podržava suverenitet Ukrajine i njen teritorijalni integritet u međunarodno priznatim granicama".
Mađarska, prema dokumentu koji je upućen Generalnoj skupštini UN, priznaje susednoj Ukrajini pravo na samoodbranu.
"Ponašanje Rusije predstavlja pretnju za Mađarsku, za Evropu i za globalni poredak", piše u dokumentu, u kojem se ističe da Budimpešta podržava sve napore koji bi vodili postizanju "održivog mira i dugoročnih bezbednosnih garancija".
Takav stav vlade vlade Petera Mađara, čiji je mandat počeo u maju, predstavlja oštar raskid sa politikom njegovog prethodnika, premijera Viktora Orbana i njegove konzervativne populističke patije Fides, piše nemački Tagesšau.
Navodi se da je Orban bio naklonjen Moskvi, kočio usvajanje sankcija Evropske unije Rusiji i huškao protiv Ukrajine, koja se brani od ruske agresije.
Mađarova vlada je od stupanja na dužnost u bilateralnim susretima izgladila većinu spornih pitanja s Ukrajinom, kao što su prava mađarske manjine i pogranična Zakarpatska oblast.
(Kurir.rs/Beta)