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Mađarska vlada novog premijera Petera Mađara proglasila je Rusiju pretnjom, navodi se u dokumentu koji je on potpisao i koji je u noći od utorka na sredu objavljen u službenom listu te zemlje.

U dokumentu se navodi da Mađarska osuđuje rusku vojnu agresiju na Ukrajinu i "u potpunosti podržava suverenitet Ukrajine i njen teritorijalni integritet u međunarodno priznatim granicama".

Mađarska, prema dokumentu koji je upućen Generalnoj skupštini UN, priznaje susednoj Ukrajini pravo na samoodbranu.

"Ponašanje Rusije predstavlja pretnju za Mađarsku, za Evropu i za globalni poredak", piše u dokumentu, u kojem se ističe da Budimpešta podržava sve napore koji bi vodili postizanju "održivog mira i dugoročnih bezbednosnih garancija".

1/10 Vidi galeriju Mađarski premijer Peter Mađar se u Briselu sastao s Ursulom fon der Lajen, predsednicom Evropske komisije Foto: Virginia Mayo/AP

Takav stav vlade vlade Petera Mađara, čiji je mandat počeo u maju, predstavlja oštar raskid sa politikom njegovog prethodnika, premijera Viktora Orbana i njegove konzervativne populističke patije Fides, piše nemački Tagesšau.

Navodi se da je Orban bio naklonjen Moskvi, kočio usvajanje sankcija Evropske unije Rusiji i huškao protiv Ukrajine, koja se brani od ruske agresije.

1/3 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na Kurilskim ostrvima koje Japan smatra svojom teritorijom Foto: Not reported / WillWest News / Profimedia, Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

Mađarova vlada je od stupanja na dužnost u bilateralnim susretima izgladila većinu spornih pitanja s Ukrajinom, kao što su prava mađarske manjine i pogranična Zakarpatska oblast.