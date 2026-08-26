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Kremlj je saopštio da se direktor CIA Džon Retklif tokom iznenadne posete Moskvi u utorak sastao sa predstavnicima ruskih obaveštajnih službi, ali ne i sa Vladimirom Putinom. Tajnovitost koja je pratila putovanje podstakla je spekulacije da je šef CIA u rusku prestonicu doneo upozorenje iz Vašingtona.

Iznenadna poseta direktora CIA Džona Retklifa Moskvi pokrenula je pitanja o razlozima za tako neočekivano putovanje i o tome kakvu je poruku Vašington smatrao dovoljno važnom da je šef američke obaveštajne službe prenese lično.

Kremlj je potvrdio da je Retklif tokom višesatne posete razgovarao sa predstavnicima ruskih obaveštajnih službi, ali je naveo da se nije sastao sa Vladimirom Putinom.

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

"Nikakvi sastanci sa Putinom nisu bili planirani", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Prema navodima Kremlja, Putin je naknadno obavešten o rezultatima razgovora.

Ni Vašington ni Moskva nisu otkrili o čemu se razgovaralo, pa svrha ove neuobičajene posete i dalje ostaje nejasna.

Retklif je u utorak doputovao u rusku prestonicu, što je njegova prva poznata poseta Rusiji otkako je postao direktor CIA. Putovanje je usledilo u posebno napetom trenutku rata u Ukrajini i usred rastuće zabrinutosti zbog moguće ruske eskalacije prema Evropi.

Međutim, vreme posete, mere predostrožnosti koje su pratile Retklifov dolazak i njegova pozicija u administraciji Donalda Trampa podstakli su spekulacije da je direktor CIA doneo poruku znatno osetljiviju od onih koje se uobičajeno prenose diplomatskim kanalima.

Prema izveštajima koji se pozivaju na izvore upoznate sa situacijom, SAD su zatražile od Ukrajine da ne izvodi napade na Moskvu ili Sankt Peterburg dok se Retklif nalazi u Rusiji.

Kijev je navodno bio obavešten da će visoka američka delegacija otputovati u Rusiju, ali mu u početku nije rečeno da će Retklif biti njen deo.

Foto: Kevin Dietsch / Getty images / Profimedia

Ovaj zahtev dobija na značaju u trenutku kada Ukrajina proširuje kampanju dalekometnih udara unutar Rusije, uključujući napade na energetsku i vojnu infrastrukturu, kao i objekte koji finansiraju rusku ratnu mašineriju.

Upozorenje Moskvi?

Jedna od mogućnosti jeste da je Retklif otputovao u Moskvu kako bi upozorio na rizike dalje ruske eskalacije.

Američke obaveštajne službe navodno su izrazile zabrinutost da bi Moskva mogla da priprema novu mobilizaciju, ne samo kako bi nastavila rat protiv Ukrajine, već i kako bi kroz provokacije prema članicama NATO testirala odlučnost Alijanse.

Poseta dolazi u trenutku rastuće zabrinutosti zbog ruskih aktivnosti na teritoriji NATO, nakon niza sumnjivih sabotaža i upada dronova tokom poslednjih meseci.

Ova teorija ima upadljivu paralelu sa poslednjom poznatom posetom jednog direktora CIA Moskvi.

Vilijam Berns otputovao je u rusku prestonicu u novembru 2021. godine, dok su se ruske snage gomilale oko Ukrajine, kako bi upozorio Kremlj da ne pokreće invaziju i izneo posledice za koje je Vašington verovao da bi usledile.

Uprkos ponovljenim uveravanjima Moskve da nema nameru da napadne Ukrajinu, Rusija je tri meseca kasnije pokrenula invaziju punog obima.

Retklif se takođe smatra jednim od visokih zvaničnika Trampove administracije koji najviše podržavaju nastavak američke pomoći Ukrajini, uključujući obaveštajne podatke koji pomažu Kijevu u izvođenju operacija na velikim udaljenostima.

Njegov dolazak u Moskvu zato se dogodio u veoma osetljivom trenutku i za Moskvu i za Kijev.

Ukrajina, NATO ili Iran?

Ukrajina, međutim, nije jedino moguće objašnjenje za ovu posetu.

Retklifovo putovanje dolazi i usred rastućih tenzija između Vašingtona i Moskve zbog Irana, najbližeg ruskog partnera na Bliskom istoku.

Rusija je optužena da Teheranu dostavlja obaveštajne podatke o američkim vojnim kapacitetima, dok je Vašington pojačao ekonomski pritisak na Iran u pokušaju da okonča rat koji je započeo krajem februara.

Peskov je kontakte dveju obaveštajnih službi opisao kao pozitivne, ali je rekao da je prerano procenjivati da li bi oni mogli da doprinesu poboljšanju širih odnosa Vašingtona i Moskve.