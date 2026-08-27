Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Američka vojska je u Karipskom moru gađala brod na kojem je ubila četiri osobe sumnjajući da švercuju drogu u SAD.

Južna komanda SAD u saopštenju nije dala dokaze da je taj brod napadnut u utorak prevozio drogu.

Pre dva dana Vojska SAD je napala brod u istočnom Tihom okeanu pri čemu su poginule dve osobe.

U 68 dosadašnjih napada Vojske SAD na brodove za koje ona sumnja da su prevozili drogu, poginulo je 227 ljudi.

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa je pre godinu dana počela te napade, tvrdeći da cilja "narko-teroriste" iz Latinske Amerike s kojima su SAD "u oružanom sukobu", a o osumnjčenima ima malo ili nimalo dokaza.

Trampova administracija teži postizanju sporazuma sa savezničkim državama da bi tu svoju ofanzivu proširila i na zemlje Latinske Amerike.

Ministar odbrane Pit Hegset je ovog meseca tokom posete Panami rekao da su Kolumbija, Gvatemala i Honduras prihvatili da dozvole SAD na njihovom tlu da izvode zajedničke vojne operacije protiv bandi švercera droge. Gvatemala je negirala da je postigla takav dogovor, ali je Ekvador u martu počeo slične akcije sa SAD.