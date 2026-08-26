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Tročlano veće Okružnog suda u Novom Mestu osudilo je 25-godišnju Maju Muratović iz Bele Krajine, Slovenije, na godinu dana zatvora zbog krađe robe u vrednosti od svega tri evra. Ipak, slučaj je dobio znatno ozbiljniju pravnu kvalifikaciju zbog sukoba sa radnikom obezbeđenja.

Naime, Muratović je pred sudom pokušala da objasni da krađa tri pakovanja veštačkih noktiju nije bila ništa posebno. Tvrdila je i da joj je radnik obezbeđenja u toj prodavnici ranije dozvoljavao da uzme ponešto bez plaćanja.

Međutim, sud u to nije poverovao. Dodatnu težinu slučaju predstavljala je činjenica da je 25-godišnjakinja već devet puta pravosnažno osuđivana, uglavnom zbog krađa. Ranije su joj izricane uslovne kazne, kao i rad u javnom interesu.

Tvrdila da je pobegla jer se plašila

Incident se dogodio pre tri godine. Muratović je tada iz prodavnice iznela tri pakovanja veštačkih noktiju, ukupne vrednosti oko tri evra. Ona je priznala da je robu uzela, ali je negirala da je pretila radniku obezbeđenja i da ga je nasilno odgurnula. Prema njenoj verziji događaja, upravo je radnik obezbeđenja bio nasilan prema njoj.

- On mi je ruke zavrnuo i bio je nasilan prema meni, hteo je da me odvede u skladište. Ali sam mu se otrgla i pobegla. Pobegla sam iz straha. Bila sam malo agresivna prema njemu jer je i on bio takav prema meni, a rekla sam mu i šta mislim - ispričala je pred sudom.

Prema navodima iz postupka, Muratović je tokom incidenta navodno vikala "da je Romima pun k***c radnika obezbeđenja", kao i da će ga "pronaći i prebiti". Zbog ponašanja prema radniku obezbeđenja, slučaj nije tretiran samo kao obična krađa. Delo je okvalifikovano kao razbojnička krađa, za koju slovenački Krivični zakonik predviđa kaznu od jedne do deset godina zatvora.

Foto: Profimedia

Prijateljica ništa nije videla

Muratović je tog dana u prodavnicu došla sa prijateljicom Nenom Grm. Ona je takođe saslušana pred sudom, ali njeno svedočenje nije značajnije uticalo na ishod postupka. Grm je rekla da je iz prodavnice otišla pre nego što je došlo do sukoba i da nije videla šta se dogodilo nakon krađe.

Zato su veću težinu imala svedočenja radnika obezbeđenja i policajca koji je stigao nakon njegovog poziva.

Radnik obezbeđenja ispričao je da je tokom obilaska objekta kroz izlog primetio dve devojke. Video je da je jedna od njih nešto stavila ispod jakne. Ušao je u prodavnicu i zatražio da vrati robu, ali je ona to odbila.

Potom ju je pozvao da ode u skladište radi površinskog pregleda, što je takođe odbila. Kada joj je rekao da sačeka dok ne pozove policiju, ona ga je, prema njegovom iskazu, odgurnula toliko snažno da se okrenuo za oko 90 stepeni. Radnik obezbeđenja odbacio je i tvrdnje da je ranije dozvoljavao Muratović da uzima robu bez plaćanja, ocenivši takve navode kao neozbiljne.

Partner stigao nakon njenog bekstva

Muratović je nakon toga pobegla iz prodavnice. Ubrzo je, međutim, tamo stigao njen partner Nikolaj Jurajevičič. Policajac koji je intervenisao prisetio se da je Jurajevičič, dok je on već sastavljao zapisnik, na agresivan način zahtevao da razgovara sa radnikom obezbeđenja.

Tvrdio je da radnik nema pravo da prati njegovu partnerku po prodavnici niti da je zadržava.

Tročlano sudsko veće, kojim je predsedavala sutkinja Maja Luzar Beg, na kraju je Muratović osudilo na godinu dana zatvora. Istu kaznu predlagala je i tužiteljka Renata Brodarič Trentelj.

Muratović je nezaposlena i prima socijalnu pomoć i dečji dodatak, a majka je dvoje dece, uzrasta šest i osam godina. Na suđenju nije bilo reči o zameni zatvorske kazne radom u javnom interesu niti o drugom alternativnom načinu izvršenja kazne. Ipak, osuđena i dalje ima mogućnost da podnese zahtev za drugačiji način služenja kazne.

Presuda još nije konačna, pa ostaje mogućnost da bude osporena žalbom.