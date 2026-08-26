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Obala Kalifornijeovog leta suočava se sa neobičnom "najezdom" velikih belih ajkula. Istraživači beleže znatno veći broj ovih predatora nego što je uobičajeno, a neke ajkule primećene su svega nekoliko metara od obale, u blizini kupača i surfera.

Glavni razlog za to je neuobičajeno topla voda Pacifika, povezana sa klimatskim fenomenom El Ninjo.

Velika bela ajkula Foto: Shutterstock

Čak 20 ajkula dnevno po jednoj plaži

Ono što za kupače zvuči kao scenario iz filma "Ajkula", za morske biologe predstavlja fascinantan prirodni fenomen.

Laboratorija za istraživanje ajkula Univerziteta Kalifornije u Long Biču prati kretanje stotina obeleženih velikih belih ajkula. Direktor laboratorije, dr Kris Lou, navodi da se na pojedinim plažama trenutno svakodnevno registruje oko 20 ajkula.

Neke od njih pronađene su na svega oko 15 metara od obale, u vodi koja je mestimično bila duboka tek do kukova.

Velika bela ajkula Foto: Profimedia

El Ninjo ih tera ka severu

Glavni razlog za neuobičajeno veliki broj ajkula je El Ninjo. Ovaj klimatski fenomen zagreva vodu u istočnom Pacifiku i pomera prirodno stanište ovih životinja.

Posebno su pogođene mlade velike bele ajkule, koje se inače zadržavaju u vodama Meksika i južne Kalifornije. Kako je voda tamo postala pretopla, one se pomeraju dalje ka severu.

Istraživači su još u februaru primetili mlade ajkule kod obale Kalifornije, iako se one uobičajeno pojavljuju tek u aprilu ili maju.

Tokom snažnog El Ninja 2015. godine, istraživači su duž kalifornijske obale zabeležili privremeno dvostruko veći broj velikih belih ajkula nego što je uobičajeno.

El Ninjo Foto: Shutterstock

Zašto su tako blizu kupača?

To što se mlade ajkule zadržavaju u neposrednoj blizini obale nije slučajnost. Plitke i tople vode južne Kalifornije predstavljaju svojevrsno "porodilište" velikih belih ajkula.

U tim vodama ima mnogo sitne ribe i raža kojima se hrane, dok su istovremeno mlade ajkule zaštićenije od većih pripadnika svoje vrste.

Kalifornijske vlasti očekuju da će zbog toplih voda izazvanih El Ninjom ajkule ove godine ne samo proširiti svoje stanište dalje ka severu, već i duže ostati u blizini obale.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Uprkos "najezdi", ljudi im nisu omiljeni plen

Iako prizori velikih belih ajkula koje plivaju pored surfera izgledaju zastrašujuće, stručnjaci upozoravaju da nema razloga za paniku.

Kris Lou ističe da mlade velike bele ajkule uglavnom pokazuju veoma malo interesovanja za ljude. Istraživanja sprovedena uz pomoć dronova pokazala su da su se na dve poznate lokacije u Kaliforniji ljudi i velike bele ajkule istovremeno nalazili u vodi tokom 97 odsto posmatranog vremena, najčešće a da kupači uopšte nisu bili svesni da se u njihovoj blizini nalaze veliki predatori.