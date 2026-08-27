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Dvadesetak posetilaca ostalo je u utorak uveče zarobljeno čitava tri sata na ringišpilu na visini od 30 metara u Hamburgu. Tek oko ponoći, atrakcija "Nordic Tower" uspešno je spuštena u režimu za hitne slučajeve, a dvoje putnika podelilo je za Bild svoju dramu sa visine.

Zigurd Bihel bio je na vašaru sa kolegama kada je vrtiška iznenada stala, zatekavši ga na sedištu.

"Čulo se glasno pucketanje"

"Doslovno smo minut pre toga pričali o tome šta bismo uradili da se naprava pokvari", prisoća se Bihel za Bild.

Odjednom, našao se zarobljen na visini od tridesetak metara. "Odjeknulo je snažno pucketanje, a vožnja je počela da usporava. Posumnjali smo da nešto nije u redu, a ubrzo je usledilo i hitno kočenje.“

Bihel dodaje da su radnici sa zemlje uporno ponavljali "još samo trenutak“, ali se taj trenutak pretvorio u beskrajno dugu noć.

U međuvremenu su poznati i prvi detalji kvara: na atrakciji se aktivirao sistem za kočenje u nuždi. Tačan uzrok aktiviranja ovog bezbednosnog mehanizma još uvek nije poznat i predstoji detaljna istraga.

Nakon tri sata napetosti, vatrogasci su uspeli da oslobode zarobljene ljude. Na terenu su ih odmah preuzele lekarske ekipe kako bi im pružile pomoć zbog blage promrzlosti.

"Obuzela nas je panika"

"Hladnoća je bila nepodnošljiva", priča Bihelova saputnica Saku, prisećajući se trenutaka straha: "U početku nas je uhvatila panika, pa smo pokušali sve da okrenemo na šalu. Međutim, kada čujete jeziv zvuk i shvatite da ste zaglavljeni u mestu, strah vas potpuno savlada".

Operacija spasavanja

Uzbor je podignut u 21 čas. Policija i vatrogasne službe u velikom broju su stigle na prostor Hajligengajstfelfa, gde se ovaj čuveni narodni festival održava tri puta godišnje i okuplja između 7 i 10 miliona posetilaca.

Vatrogasci su angažovali specijalizovano vozilo sa teleskopskom dizalicom od 70 metara i zarobljenim posetiocima podelili ćebad kako bi ih zaštitili od noćne hladnoće.

Da bi sprečili izbijanje panike, spasioci su sve vreme održavali vezu sa ljudima na vrtiški. Na terenu su dežurale ekipe Crvenog krsta, kao i lekar hitne pomoći.

Specijalizovani spasioci za rad na visinama popeli su se do putnika i u saradnji sa operaterima uspeli da spuste konstrukciju.

Prema zvaničnim podacima grada Hamburga, "Nordic Tower" važi za jednu od najvećih pokretnih vrtiški s lancima u Nemačkoj.

Sa svojih 16 dvostrukih sedišta može da primiti 32 putnika, podižući ih uz rotaciju do vrtoglave visine od 80 metara.