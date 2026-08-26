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Ministarstvo spoljnih poslova Rusije planira da pozove otpravnicu poslova Rumunije u Moskvi na razgovor, javila je u sredu agencija Interfaks.

Prema kratkom saopštenju ministarstva, Lilijana Burda trebalo bi da bude pozvana na razgovor u četvrtak.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova do trenutka objavljivanja vesti nije javno potvrdilo planove da pozove Burdu, niti je saopštilo razlog za taj potez.

Odluka dolazi tačno mesec dana nakon što je Moskva najavila da će odgovoriti na potez Bukurešta, koji je krajem jula proglasio jednog ruskog diplomatu personom non grata zbog ponovljenih upada dronova u rumunski vazdušni prostor.

Rumunsko Ministarstvo spoljnih poslova tada je pozvalo i svog ambasadora u Rusiji na konsultacije.

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Rumunija oborila tri drona

Rumunsko ministarstvo pozvalo je 27. jula ruskog ambasadora u Bukureštu Vladimira Lipajeva i pokazalo mu delove drona uništenog iznad rumunske teritorije.

"Rumunska strana izrazila je odlučan protest zbog ovih nezakonitih i neodgovornih postupaka i jasno ukazala na to ko snosi odgovornost", saopštilo je tada ministarstvo, dodajući da je rusko kršenje rumunskog vazdušnog prostora "apsolutno neprihvatljivo i nedopustivo".

Rumunska vojska oborila je tri drona za koje je navedeno da su ruskog porekla između 24. i 26. jula.