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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da smatra da je iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei živ, ali da je teško povređena leva strana njegovog tela.

- Bio je veoma teško povređen. Leva strana tela, ruka, noga, sve - rekao je Tramp političkom komentatoru Glenu Beku.

Dodao je da iranska vlada, ako je Hamnei preminuo, "prilično dobro glumi" tvrdeći da se redovno konsultuje s njim.

Iran je 9. avgusta objavio snimak na kojem se Hamnei pojavljuje i razgovara s okupljenima. Pojedini analitičari tvrde da je snimak nastao pre rata.

Tramp je rekao da će se rat s Iranom završiti "prilično brzo", ponovivši tvrdnju da su Sjedinjene Američke Države uspešno ponovo otvorile Ormuski moreuz.

Naveo je da je juče tim strateški važnim plovnim putem prevezeno deset miliona barela nafte i da su tokom noći njime bezbedno prošla 22 broda.