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Eksplozije su prijavljene u ruskim vodama u zalivu Petra Velikog, u blizini Volčanca u Primorskom kraju, 26. avgusta, dok su očevici snimili stub dima koji se uzdiže iznad mora na području povezanom sa aktivnostima ruske Pacifičke flote, objavio je monitoring kanal Supernova+.

Stanovnici Volčanca snimili su dim iznad vode nakon prijavljenih eksplozija.

Tačan uzrok incidenta za sada nije poznat, a ni ruske vlasti ni Pacifička flota nisu se javno oglasile o tome šta se dogodilo, niti da li je u incident bila uključena vojna oprema.

Eksplozije su prijavljene manje od nedelju dana nakon što je ruska Pacifička flota održala velike vežbe sa bojevim gađanjem, u kojima su učestvovala neka od njenih najteže naoružanih plovila.

Nuklearna podmornica učestvovala u velikim vežbama

Tokom vežbi 20. avgusta, raketna krstarica Varjag, nuklearna podmornica Omsk i obalski raketni sistem Bastion izveli su raketna lansiranja na simulirane pomorske ciljeve.

Omsk je ruska nuklearna podmornica K-186, naoružana krstarećim raketama, koja pripada Projektu 949A Antej, u NATO klasifikaciji poznatom kao klasa Oscar II. U sastavu podmorničkih snaga ruske Pacifičke flote nalazi se od 1994. godine.

Tokom nedavne vežbe Omsk je zadržao svoju originalnu konfiguraciju naoružanja i izveo plotunsko lansiranje teških protivbrodskih krstarećih raketa P-700 Granit na pomorski cilj udaljen približno 300 kilometara.

Foto: Printscreen YouTube

Podmornica je projektovana sa 24 lansera za masivne sovjetske rakete Granit.

Koncept duboke modernizacije poznat kao Projekat 949AM predviđa zamenu tih lansera univerzalnim sistemima sposobnim da nose čak 72 rakete Kalibr, Oniks ili Cirkon, čime bi se drastično povećali količina i raznovrsnost naoružanja koje modernizovana podmornica može da koristi.

Omsk je takođe opremljen sa šest pramčanih torpednih cevi, od kojih su četiri kalibra 533 milimetra, a dve većeg kalibra od 650 milimetara.

Od avgusta 2026. godine Rusija na svojim flotnim listama i dalje ima šest podmornica Projekta 949A, iako se njihovo operativno stanje i stepen modernizacije razlikuju.

Raketne vežbe i kod spornih Kurilskih ostrva

Rusija je ranije izvodila i retke raketne vežbe u kojima su učestvovali ratni brodovi i kopneni lanseri u blizini spornih južnih Kurilskih ostrva, dodatno podižući već postojeće tenzije sa Japanom.

Ruska Pacifička flota saopštila je da su rakete lansirane sa nuklearne podmornice, raketne krstarice i iz obalskog odbrambenog sistema Bastion koji su delovali na području južnih Kurila.