Osam osoba je poginulo na licu mesta, a 20-godišnja devojka je hitno prebačena na intenzivnu negu, gde je podlegla povredama. Njena majka je povređena.
U autobusu bilo 15 putnika
UKRAJINSKI UDAR DRONOM: Najmanje devet ljudi poginulo u napadu na autobus u Lugansku
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Najmanje devet osoba ubijeno je u ukrajinskom napadu dronom na autobus u regionu Lugansk u istočnoj Ukrajini, koji je pod kontrolom ruskih vlasti, saopštio je danas zvaničnik te oblasti Leonid Pasečnik.
Pasečnik je rekao da je autobus putovao iz Lisičanska do Stahanova u vreme napada, a u njemu je bilo 15 putnika, prenosi Ria novosti.
Osam osoba je poginulo na licu mesta, a 20-godišnja devojka je hitno prebačena na intenzivnu negu, gde je podlegla povredama. Njena majka je povređena, saopštio je Pasečnik.
Još jedna mlađa žena je povređena i hospitalizovana, a troje putnika i vozač su dobili medicinsku pomoć i poslati su na kućno lečenje.
Pasečnik je ocenio da su ukrajinske oružane snage namerno pogodile civilni objekat.
Kurir.rs/RIA Novosti
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