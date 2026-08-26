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U utorak, pošto je direktor CIA Džon Retklif napustio američku ambasadu u Moskvi, gde je stigao u iznenadnu i tajnu posetu, sa ambasade je skinuta američka zastava.

Snimci zgrade ambasade bez istaknute zastave ubrzo su objavljeni na društvenim mrežama.

Izveštaji o "misterioznom" nestanku američke zastave sa kompleksa američke ambasade u Moskvi izazvali su široka nagađanja na internetu, piše India Times. Ovakav razvoj događaja usledio je usred pojačanih tenzija između SAD i Rusije, kao i nakon izveštaja o iznenadnoj poseti Džona Retklifa Moskvi.

Međutim, ni američki Stejt department ni američka ambasada nisu potvrdili nikakvu vanrednu situaciju, evakuaciju ili neki drugi razlog za uklanjanje zastave.

Uklanjanje ili skidanje zastave sa neke ambasade obično nosi snažnu političku ili diplomatsku poruku, a može biti i rezultat incidenta, vandalizma ili redovnih bezbednosnih i administrativnih protokola.

U zavisnosti od konteksta, značenje uklanjanja zastave deli se na nekoliko glavnih situacija – kao izraz političkog protesta, neprijateljstva ili incidenta, kao vandalizam ili provokacija, kao zvanični diplomatski znak nezadovoljstva, zaoštravanja ili prekida odnosa, te iz bezbednosnih ili administrativnih razloga, pravila država ili, na primer, zbog renoviranja.

Retklifova poseta bila je njegovo prvo zvanično putovanje u Rusiju za koje se javno zna, iako je održavao kontakt sa svojim ruskim kolegom Sergejem Nariškinom, šefom ruske spoljne obaveštajne službe (SVR), koji je ranije signalizirao spremnost za sastanak sa Retklifom.

Iako su neka nagađanja govorila suprotno, portparol Kremlja Dmitrij Peskov – koji je ranije tvrdio da nema nikakva saznanja o američkom avionu koji je sleteo u utorak oko 10 sati po moskovskom vremenu, te da za ovu nedelju nisu planirani nikakvi sastanci ruskog rukovodstva sa predstavnicima Trampove administracije – izjavio je za rusku državnu novinsku agenciju TASS da se ruski lider Vladimir Putin nije sastao sa direktorom CIA Džonom Retklifom tokom njegove posete Moskvi, prenosi nezavisni ruski The Moscow Times.

‘Kontakt bezbednosnih službi‘

Peskov je takođe rekao za Vašington post (The Washington Post) da je Retklifova poseta uključivala „kontakte između bezbednosnih službi“, ali je odbio da pruži dodatne detalje.

Kako prenosi Ukrajinska pravda, pozivajući se na pisanje Volstrit žurnala (The Wall Street Journal), ključni razlog ovog iznenadnog puta bila su američka obaveštajna saznanja da Rusija započinje rane pripreme za novu mobilizaciju za rat u Ukrajini, kao i planovi Moskve da „testira odlučnost“ NATO saveza, te da je direktor CIA došao u Moskvu da upozori Kremlj protiv takvih poteza.

Do posete je došlo u trenutku kada Vašington i Moskva održavaju aktivne bilateralne kontakte pod američkim predsednikom Donaldom Trampom, koji je obećao da će pregovarati o okončanju ruskog rata protiv Ukrajine.

Uprkos ponovljenim posetama Trampovih mirovnih izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera Moskvi, mirovni pregovori su zapravo zapeli, a Rusija i Ukrajina ostaju veoma udaljene kada je reč o teritorijalnim pitanjima.

Očekivalo se da će Vitkof i Kušner ove nedelje po prvi put posetiti Ukrajinu, ali je putovanje odloženo, piše The Moscow Times.