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Među stotinama ljudi koji se vode kao nestalinakon razornih bujičnih poplava u Nepalunalaze se pripadnici vojske, policije i radnici na elektroenergetskim postrojenjima. Kancelarija premijera je u ranijem saopštenju navela da su među nestalima 44 pripadnika vojske, 28 policajaca, 13 pripadnika naoružane policije i 60 ljudi zaposlenih na energetskim projektima.

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Bujica odnosi sve pred sobom Foto: Pritnscreen/X

Strani i domaći turisti takođe čine značajan deo do sada prijavljenih nestalih, a njihov ukupan broj trenutno iznosi 579. Zvaničnici su saopštili da je pronađeno 95 tela.

Poplave su teško oštetile i infrastrukturu - prijavljeno je oštećenje 19 mostova i 40 kilometara puteva.

Najviše poginulih u okrugu Čitvan

Nepalska policija objavila je podatke o tome gde je pronađeno 95 tela nakon bujičnih poplava.

Među poginulima, jedno telo pronađeno je u Rasuvi, 11 u Nuvakotu, 18 u Dadingu, 33 u Čitvanu, 16 u Gorhi, pet u Tanahunu i 11 u Navalpuru.

Policija navodi da radi na premeštanju domaćinstava koja su ugrožena na bezbedna mesta, kao i na sprovođenju akcija spasavanja i potrage. Od nepalskih vlasti redovno stižu nove informacije, pa je verovatno da će se ovi podaci menjati.

"Kuća mi se srušila, a sestra mi je nestala"

Sonam Dordže, vodič za međunarodne turiste koji živi u selu Sijafru Besi, u okrugu Rasuva u Nepalu kaže da je njegovo selo pogodila poplava u 9 sati po lokalnom vremenu.

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Bujica nosi sve pred sobom u Nepalu Foto: Pritnscreen/X

Srećom, on je sat vremena ranije napustio selo kako bi automobilom otišao u Katmandu, gde je planirao posetu. Međutim, njegova sestra Dečen Tamang vodi se kao nestala, zajedno sa svojim mužem i još nekoliko članova porodice.

Sonam kaže da je čuo zvuke nadolazeće poplave dok se udaljavao iz sela.

Akcija spasavanja nakon razorne poplave u Nepalu Foto: NARENDRA SHRESTHA/EPA

- Zvučalo je kao zemljotres. Kuća mi se srušila. Video sam fotografiju.

Poplavu je opisao kao "iznenadnu i razornu".

- Mnogi preživeli sada su ostali bez domova i potrebni su im hitno spasavanje i evakuacija, kao i hrana, privremeni smeštaj i medicinska pomoć.

Poplave u Nepalu Foto: -UGC / AFP / Profimedia, Niranjan Shrestha/AP, -UGC / AFP / Profimedia

Kaže da se moli da njegova sestra bude pronađena živa.

- Nadamo se da postoji 10 odsto šansi - rekao je.

(Kurir.rs/BBC/Preneo: V.M.)

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