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Poseta direktora američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) Džona Retklifa Moskvi u utorak verovatno je imala za cilj smanjenje tenzija u regionu, izjavio je danas predsednik Litvanije Gitanas Nauseda, prenela je američka agencija Blumberg.

"Mislim samo da je ovaj sastanak zaista imao za cilj smanjenje geopolitičkih tenzija u našem regionu. To je pozitivna stvar", rekao je Nauseda novinarima.

Litvanija očekuje da će je partneri obavestiti o sadržaju razgovora, verovatno sledeće nedelje, rekao je Nauseda.

Letonski predsednik Edgars Rinkevič odbio je da komentariše detalje o boravku Retklifa u Rigi, navodeći samo da američke i letonske obaveštajne službe "tesno sarađuju".

"Stalno se pripremamo i pokušavamo da razumemo različite vrste pretnji sa kojima se suočavamo", rekao je Rinkevič.

Retklif je juče iz Estonije otputovao u Rusiju.

Kurir.rs/Blumberg

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