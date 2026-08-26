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Američki predsednik Donald Tramp okarakterisao je danas misiju direktora CIA Džona Retklifa u Moskvi kao "manje-više rutinsku", odbacujući navode da je ta poseta povezana sa potencijalnim ruskim vojnim pretnjama NATO-u ili Velikoj Britaniji.

"Ništa od navedenog", rekao je Tramp u intervjuu za konzervativnog radio voditelja Glena Beka, na pitanje o glasinama da Rusija testira odlučnost saveznika ili da planira napad na Veliku Britaniju, prenosi Njujork post.

On je Retklifa opisao kao "fantastičnog momka" i naglasio da on nije otputovao u rusku prestonicu iz tih razloga.

"Sada, možda iz toga nešto i proizađe. Veoma naporno radimo na tome da se taj rat u Ukrajini okonča", rekao je Tramp o rusko-ukrajinskom sukobu, koji je počeo u februaru 2022. godine.

Kremlj je potvrdio da je Retklifova poseta Moskvi u utorak uključivala kontakte između bezbednosnih službi i da se nije sastao sa predsednikom Vladimirom Putinom

Ovo je bio prvi put od 2021. godine da je direktor CIA otputovao u Moskvu.