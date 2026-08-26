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Muškarac iz Oregona ubio je svoju 26-godišnju devojku, a zatim i njenu majku, baku, najbolju prijateljicu i partnera te prijateljice, saopštila je policija. Nakon petostrukog ubistva pokušao je da zapali tela četiri žrtve i porodičnu kuću, a ubio je i kućne ljubimce, piše Newsweek.

Hronologija zločina

Prema navodima kancelarije šerifa, Bendžamin Čarls Parker (36) prvo je ubio svoju devojku, 26-godišnju Stelu Džejd Kimsi. Njena majka, 60-godišnja Rouan Karla Kimsi, ubijena je nakon što je u subotu rano ujutru došla do svoje kuće u ruralnom delu okruga Vašington kako bi proverila šta se događa sa njenom ćerkom.

Sledeća žrtva bila je Stelina najbolja prijateljica, 26-godišnja Linzi Mej Haraldsen iz Portlanda, koja je takođe došla na imanje jer nije mogla da stupi u kontakt sa majkom i ćerkom. Glavni istražitelj Mark Povolni izjavio je u utorak da su nakon toga ubijeni i partner Linzi Haraldsen, 27-godišnji Alvin Rejmond Ču, kao i Stelina 85-godišnja baka Meri Elizabet Kimsi.

Foto: Washington County Sheriff's Office

Njih dvoje stigli su nešto kasnije na imanje u blizini Forest Grouva, tridesetak kilometara zapadno od Portlanda.

Na imanju su pronađena i tela četiri ubijena kućna ljubimca, dva psa i dve mačke. Još jedna mačka pronađena je povređena i naknadno je uspavana.

Poslednji kontakti i tragovi

Na konferenciji za medije detektiv Povolni otkrio je da je Meri Kimsi u petak oko 20.30 poslala poruku prijateljici.

"Meri je napisala da su se Stela i gospodin Parker žestoko posvađali u četvrtak uveče ili u petak rano ujutru i da mu je Stela rekla da mora da se iseli", rekao je detektiv.

"Stelina najbolja prijateljica Linzi ispričala je Meri kako je u to vreme razgovarala sa Stelom telefonom, ali je veza iznenada prekinuta. Linzi nakon toga više nije uspela da dobije Stelu, pa je pozvala njenu majku Rouan. Rouan joj je rekla da ide da proveri ćerku i da će joj se javiti, ali to nikada nije učinila."

Foto: Washington County Sheriff's Office

Povolni je naveo da su četiri žrtve ubijene pištoljem kalibra .22, a veruje se da je na isti način ubijen i Alvin Ču. Stela, njena majka, baka i prijateljica pogođene su sa više metaka.

Telo Alvina Čua pronađeno je u vozilu na imanju, dok je telo Meri Kimsi ležalo na zemlji pored automobila. Stela Kimsi bila je u drugom vozilu na prilazu, dok je Linzi Haraldsen pronađena na zemlji u blizini. Telo Rouan Kimsi nalazilo se na stazi između prilaza i kuće.

Vozilo u kojem se nalazio Ču bilo je zapaljeno, a vatra je podmetnuta i na mestima gde su pronađena ostala tela. Počinilac je pokušao da zapali i automobil sa Stelinim telom, kao i samu kuću.

Iako su prve informacije sa terena ukazivale na to da su neke žrtve bile vezane lepljivom trakom, detektivi su kasnije utvrdili da to nije tačno.

Foto: Washington County Sheriff's Office

Priznao zločin u telefonskom razgovoru

Detektiv je objasnio da je Parker tokom bekstva prošao pored vatrogasnih vozila koja su prva stigla na intervenciju. Vozio je sve dok nije ostao bez goriva, a zatim je pozvao svoju majku.

"Rekao je da je ovo planirao neko vreme i da je zločin bio sa predumišljajem. Planirao je da ubije troje ljudi, ali ih je na kraju ubio petoro", preneo je Povolni sadržaj razgovora.

"Priznao je da je ubio životinje, podmetnuo požare i pokušao da spali imanje."

Parker je tokom razgovora rekao da je svestan teške kazne koja ga čeka jer je sve isplanirao, ali i da nije spreman da se suoči sa posledicama i da će izvršiti samoubistvo.

Nije identifikovao žrtve niti je objasnio motiv. Istražitelji veruju da je povod za ubistva bila svađa između osumnjičenog i njegove devojke. Očekuje se da će istraga, koja obuhvata forenzička i laboratorijska veštačenja, trajati još nekoliko meseci.

Porodica Kimsi predala je policiji izjavu u kojoj je odala počast žrtvama.