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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je posetio vojnike na raskrsnici istočnog i južnog fronta, gde je ukrajinska vojska nedavno uspela da povrati kontrolu te oblasti od Rusa.

- Danas sa vrhovnim komandantom Oružanih snaga Mihailom Drapatijem, nalazimo se na prvoj liniji fronta u sektoru Aleksandrivsk - napisao je Zelenski na društvenim mrežama.

To područje pokriva spoj delova Donjecke oblasti, epicentra borbi na istoku, Dnjepropetrovske oblasti (centralna Ukrajina) i Zaporoške oblasti (južna Ukrajina).

Zelenski je objavio video na kojem on i Drapati razgovaraju sa vojnicima, dodeljuju im odlikovanja i zahvaljuju im na službi.

Ukrajinska vojska Foto: Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT/Press service of the 65th Mechan

Predsednik je objasnio da su razgovarali o načinima za "jačanje odbrane Ukrajine".

Kao moguće oblasti za poboljšanje naveo je snabdevanje dronovama, artiljerijom, direktno finansiranje brigada i probleme dezerterstva koji pogađaju vojsku.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

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