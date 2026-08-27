ZELENSKI POSETIO UKRAJINSKE VOJNIKE NA FRONTU! Obišao trupe na veoma važnom strateškom položaju! (VIDEO)
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je posetio vojnike na raskrsnici istočnog i južnog fronta, gde je ukrajinska vojska nedavno uspela da povrati kontrolu te oblasti od Rusa.
- Danas sa vrhovnim komandantom Oružanih snaga Mihailom Drapatijem, nalazimo se na prvoj liniji fronta u sektoru Aleksandrivsk - napisao je Zelenski na društvenim mrežama.
To područje pokriva spoj delova Donjecke oblasti, epicentra borbi na istoku, Dnjepropetrovske oblasti (centralna Ukrajina) i Zaporoške oblasti (južna Ukrajina).
Zelenski je objavio video na kojem on i Drapati razgovaraju sa vojnicima, dodeljuju im odlikovanja i zahvaljuju im na službi.
Predsednik je objasnio da su razgovarali o načinima za "jačanje odbrane Ukrajine".
Kao moguće oblasti za poboljšanje naveo je snabdevanje dronovama, artiljerijom, direktno finansiranje brigada i probleme dezerterstva koji pogađaju vojsku.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)