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Napad dronom tokom prethodne noći izazvao je veliki požar koji je uništio skladište kojim upravlja ruski gigant e-trgovine Vajldberis(Wildberries) u Tambovskoj oblasti, saopštile su tamošnje vlasti, dok Ukrajinanastavlja svoju kampanju napada usmerenu na rusku ekonomiju ciljajući onlajn prodavce.

Guverner područja koji se nalazi jugoistočno od Moskve Jevgenij Pervišov, rekao je da je logistički centar "potpuno uništen u požaru".

Pervišov je napisao na društvenim mrežama da je oko 100.000 kvadratnih metara lokacije opustošeno plamenom i dodao da su dve osobe povređene.

Ukrajina gađa objekte Vajldberisa od sredine jula i nedavno je proširila kampanju na glavnog konkurenta te kompanije Ozon.

Te dve kompanije dominiraju jednim od retkih sektora ruske ekonomije, koja se približava stagnaciji nakon četiri i po godine rata.

U susednoj Lipeckoj oblasti, muškarac i tinejdžer su poginuli u požaru izazvanom padom drona, dok je jedna žena poginula u napadu drona u pograničnom regionu Belgorod, prema lokalnim vlastima.

I Ukrajina i Rusija negiraju namerno gađaju civile od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.