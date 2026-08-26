RASTE BROJ ŽRTAVA U NEPALU: U poplavama poginulo 157 ljudi, stotine se vode kao nestale
Najmanje 157 ljudi poginulo je u velikim bujičnim poplavama koje su danas pogodile pogranične oblasti Nepala i Kine, dok se još stotine, među kojima su turisti, radnici i lokalno stanovništvo, vode kao nestale.
Kancelarija premijera Nepala saopštila je da je u toj zemlji poginulo najmanje 157 ljudi.
Kineska državna televizija CCTV javila je da su u odronu u okrugu Đirong, u Tibetu, nedaleko od granice sa Nepalom, poginule najmanje tri osobe, dok se 265 ljudi vodi kao nestalo.
Snimci iz vazduha pokazuju uništene puteve i objekte zatrpane blatom i nanosima.
Nepalske vlasti saopštile su da se 403 osobe vode kao nestale, među njima 341 strani državljanin.
Među nestalima je 133 državljana Indije, koji su putovali na hodočašće prema planini Kailaš u Tibetu.
Prijavljen je i nestanak 47 državljana SAD, 34 Australije, 33 Velike Britanije i 24 Kanade.
Policija je objavila da je najviše tela, njih 64, pronađeno u okrugu Čitvan. 27 žrtava je pronađeno u okrugu Dading, 22 u Navalparasi Istok i 19 u Gorki. 13 smrtnih slučajeva je potvrđeno u Nuvakotu, devet u Tanahunu i tri u Rasuvi.
Do sada je više od 3.300 policajaca poslato u pogođena područja.
Kurir.rs/Agencije