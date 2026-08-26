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Požar koji kao da je eksplodirao za samo nekoliko sati, proširio se kroz široke površine rančeva u Teksasu, zapalivši zgrade u omladinskom kampu, što je dovelo do evakuacije i zatvaranja škola.

Požar koji je počeo rano u ponedeljak popodne, ugljenisao je više od 200 kvadratnih kilometara za manje od jednog dana u slabo naseljenim područjima u dva okruga u severno-centralnom Teksasu. Podstaknut jakim vetrom i izuzetno toplim i suvim vremenom, požar je preskakao potoke i reke, rekli su stanovnici.

- Jednostavno se prebrzo proširio - rekla je Kejti Rošel, čiji porodični turistički biznis za iznajmljivanje kanua je izgubio kancelariju i radionicu "jer je vetar duvao i vatra se širila u obliku tornada".

Njen muž, lokalni vatrogasac, pomogao je da im se kuća spase, ali bi ona i dalje mogla da izgori.

Požar u Teksasu Foto: Texas A&M Forest Service

Nije poznato koliko je objekata izgorelo. Više zgrada je uništeno na ranču Vort - omladinskom kampu na južnoj ivici požara. Nije bilo kampera ni gostiju na tom imanju, a celokupno osoblje je bezbedno evakuisano, po podacima Američkog izviđačkog saveta Longhorn, koji je vlasnik kampa.

Vatrogasci su, uz pomoć aviona koji su bacali vodu, zaštitili objekte na ranču u blizini malog grada Palo Pinto.

Šef tamošnje vatrogasne službe Deni Votkins je rekao da se borba donekle uspešno vodi samo na 8 odsto zahvaćene površine.

Guverner Teksasa Greg Abot rekao je da će Federalna agencija za upravljanje vanrednim situacijama obezbediti resurse za pomoć u borbi protiv požara i upozorio je Teksašane da ograniče aktivnosti koje bi mogle da izazovu nove požare tokom opasnog vremena.

Požar u Teksasu Foto: Texas A&M Forest Service

Požarne ekipe su se takođe borile sa četiri manja šumska požara u okolnim okruzima Teksasa. Požari su se poslednjih dana pojavili širom juga i zapada, jer i dalje traje izuzetno suvo vreme. Nacionalni međuagencijski vatrogasni centar saopštio je da je samo u nedelju prijavljeno desetak novih velikih požara.

Širom SAD, ove godine je do sada bilo više od 50.000 šumskih i drugih požara u prirodi, što je najviše u poslednjih 10 godina.

Meteorološka služba je upozorila na visok rizik od brzog širenja požara u južnoj Kaliforniji, severno od Los Anđelesa.

Vatrogasci u Nevadipostigli su značajan napredak u usporavanju požara koji je primorao hiljade ljudi da se evakuišu iz grada Rina, tokom vikenda pošto su se plamenovi opasno proširili blizu naselja.

Požar je uništio 47 kuća na oko 60 kvadratnih kilometara. Vlasti u Nevadi su saopštile da je požar 85 odsto lokalizovan.

Taj požar je počeo u subotu i brzo se širio. Povređena su tri pripadnika ekipe za hitne intervencije i četiri civila.