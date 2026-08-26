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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski postavio je danas dva iskusna oficira na čelo dve nove jedinice na Donjeckom frontu kako bi se ojačala odbrana tog regiona u istočnoj Ukrajini, koji je stalno pod pretnjom ruskih snaga, prenela je britanska agencija Rojters.

Tokom posete linijama fronta, ukrajinski šef države izjavio je da ćeDenis Prokopenko, komandant Azovskog puka i Andrij Bilecki, komandant Trećeg armijskog korpusa, predvoditi nove grupe zadužene za konsolidaciju "utvrđenog pojasa" industrijskih gradova oko grada Donjecka.

Dvojica muškaraca predstavljaju novu generaciju oficira sa bogatim iskustvom na bojištu i sada predvode one koje neki smatraju najiskusnijim i najbolje obučenim vojnicima u Ukrajini, od kojih se neki bore na tom delu fronta.

Moskva zahteva da Kijev ustupi ono što je ostalo od Donjecke oblasti kao deo mirovnog sporazuma, uslov koji je Ukrajina dosledno odbijala.

Rekonstrukcija, koju je najavio Zelenski, dolazi u trenutku kada Ukrajina postiže pomešane rezultate duž linije fronta od 1.200 kilometara protiv ruskih snaga.

Volodimir Zelenski Foto: Telegram/Printscreen/Volodymyr Zelensky

Ukrajinska vojska je ove godine oslobodila desetine okupiranih gradova tokom operacije na jugoistoku, povrativši oko 700 kvadratnih kilometara teritorije, prema rečima ukrajinskog predsednika.

Međutim, ruske snage pojačavaju kontrolu nad tri ključne lokacije u Donjeckoj oblasti - Kostjantinovkom, Kramatorskom i Slavjanskom - sve strateškim uporištima za Ukrajinu.

Ukrajinski vojni analitičar Nikola Bjeleskov smatra da imenovanje Andrija Bileckog i Denisa Prokopenka – koji su obojica služili u prvoj ruskoj invaziji na Donbas 2014. godine – ima za cilj da novom vrhovnom komandantu Mihailu Drapatiju, pruži veći prostor za strategijsko planiranje.

Andrij Bilecki Foto: Printscreen YouTube

Njegov prethodnik Aleksandar Sirski bio je kritikovan zbog preterano pedantnog upravljanja, čak i u najmanjim sektorima fronta. ; "Drugim rečima, to je ispravna odluka", rekao je analitičar.

Andrij Bilecki, vodeća ličnost ukrajinske ultranacionalističke desnice, osnovao je bataljon Azov 2014. godine za borbu protiv separatista koje podržava Rusija. Nakon toga je transformisao 3. armijski korpus u jednu od najtraženijih jedinica u Ukrajini za nove regrute.

Denis Prokopenko je komandovao Azovom tokom moskovske opsade Marijupolja.

Posle povratka iz zarobljeništva u Rusiji, pomogao je da se izgradi sila od desetina hiljada ljudi.