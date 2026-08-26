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Policija u Španijiuhapsila je opasnog albanskog kriminalca, poznatog pod nadimkom "čarobnjak za bekstvo", koji je uspeo da pobegne iz četiri zatvora u Italiji i Belgiji - tako što je sekao rešetke, spuštao se niz vezane čaršave, pa čak i koristio "ljudsku piramidu" kako bi prešao zatvorske zidove.

Begunac, čije ime zvanično nije objavljeno, uhapšen je nakon što su pripadnici španske Nacionalne policije otkrili da živi u severoistočnom španskom gradu Taragoni. Za njim je bila raspisana evropska poternica na zahtev italijanskih vlasti.

Španska policija identifikovala je muškarca inicijalima T.T., koji odgovaraju imenu Toma Taulant, albanskog državljanina kojeg italijanski mediji nazivaju "mago della fuga", odnosno "čarobnjak za bekstvo".

Pre nego što je pre osam meseci pobegao iz zatvora maksimalne bezbednosti u Milanu, služio je zatvorsku kaznu koja je trebalo da traje do 2048. godine zbog niza krivičnih dela, uključujući razbojništva uz upotrebu nasilja, krađe i trgovinu drogom, prenose italijanski mediji, na koje se poziva AFP.

- Zvuči kao nešto iz filma, ali ponekad je stvarnost čudnija od fikcije - saopštila je Nacionalna policija, koja ga je u svom saopštenju opisala kao "majstora za bekstva".

Bekstva iz četiri zatvora

- Pobegao je iz zatvora u italijanskom gradu Terniju 2009. godine, iz zatvora u Parmi 2013. godine, kao i iz belgijskog zatvora iste godine, nakon što je pomoću ljudske piramide uspeo da se popne preko zida - navela je policija.

- Njegovo poslednje bekstvo dogodilo se u decembru 2025. godine, kada je uspeo da pobegne iz zatvora maksimalne bezbednosti u Italiji, nakon što je presekao rešetke i kroz prozor se spustio niz vezane čaršave.

Prema saopštenju, "veoma opasni" begunac uhapšen je prošlog petka u Taragoni, pri čemu je pružao "snažan i aktivan otpor" policajcima koji su krenuli da ga uhapse.

- Muškarac je bio u društvu nekoliko svojih sunarodnika koji su pokušali da spreče njegovo hapšenje, uključujući jednog koji je udario i povredio dvojicu policajaca - navela je policija.

Policija i dalje traga za napadačem, ali je pronašla pištolj marke Sig Sauer, koji je odbacio jedan od saradnika osumnjičenog.

Pronađena lažna dokumenta i falsifikovane novčanice

Nakon hapšenja utvrđeno je da je muškarac kod sebe imao lažna lična dokumenta, a ona su pokazala da je već imao kriminalni dosije u katalonskom gradu Đironizbog posedovanja oružja i eksploziva.