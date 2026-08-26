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Eksplozivni dron otkriven početkom avgusta u blizini ukrajinskog teretnog aviona na aerodromu u Lajpciguu Nemačkoj pokazuje karakteristike uređaja koje obično koristi ruska vojna obaveštajna služba (GRU), prenela je danas američka televizijska mreža ABC, pozivajući se na američki obaveštajni izvor.

Prema tom izvoru, upoznatom sa istragom ove navodne zavere za sabotažu, eksploziv pričvršćen za dron, kao i struktura drona, bili su "tipični" za one koje koristi GRU.

Foto: Hendrik Schmidt/DPA

Ta američka procena je navodno napravljena u koordinaciji sa nemačkim bezbednosnim i obaveštajnim službama, rekao je isti izvor za ABC.

Ruska spoljna obaveštajna služba (SVR), sa svoje strane, optužila je nemačke političare i evropske medije u ponedeljak da su "odmah" izvukli zaključke i optužili Rusiju "bez čekanja na preliminarne rezultate istrage".

Otkriće tog malog drona, opremljenog, prema nemačkim zvaničnicima, eksplozivom i detonatorom, dovelo je do privremenog zatvaranja aerodroma u Lajpcigu 4. avgusta, dok je tim za deaktiviranje bombi neutralisao napravu.