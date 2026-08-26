RUSKI GRU UMEŠAN U INCIDENT SA DRONOM U LAJPCIGU? Letelica ima karakteristike koje obično koristi ruska vojna obaveštajna služba!
Eksplozivni dron otkriven početkom avgusta u blizini ukrajinskog teretnog aviona na aerodromu u Lajpciguu Nemačkoj pokazuje karakteristike uređaja koje obično koristi ruska vojna obaveštajna služba (GRU), prenela je danas američka televizijska mreža ABC, pozivajući se na američki obaveštajni izvor.
Prema tom izvoru, upoznatom sa istragom ove navodne zavere za sabotažu, eksploziv pričvršćen za dron, kao i struktura drona, bili su "tipični" za one koje koristi GRU.
Ta američka procena je navodno napravljena u koordinaciji sa nemačkim bezbednosnim i obaveštajnim službama, rekao je isti izvor za ABC.
Ruska spoljna obaveštajna služba (SVR), sa svoje strane, optužila je nemačke političare i evropske medije u ponedeljak da su "odmah" izvukli zaključke i optužili Rusiju "bez čekanja na preliminarne rezultate istrage".
Otkriće tog malog drona, opremljenog, prema nemačkim zvaničnicima, eksplozivom i detonatorom, dovelo je do privremenog zatvaranja aerodroma u Lajpcigu 4. avgusta, dok je tim za deaktiviranje bombi neutralisao napravu.
Kurir.rs/ABC