Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Najmanje 579 turista, među kojima je 466 stranih državljana, vodi se kao nestalo nakon bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta, saopštila je turistička organizacija te zemlje. Najmanje 157 osoba je poginulo.

U bujičnim poplavama u Nepalu teško su oštećena sela i putevi, a sve je prekriveno debelim slojem kamenja i blata. Vlasti su u pomoć pozvale spasilačke ekipe iz Kine i Indije.

1/17 Vidi galeriju Akcija spasavanja nakon razorne poplave u Nepalu Foto: NARENDRA SHRESTHA/EPA

U klizištu koje je pogodilo okrug Đirong na Tibetu poginule su najmanje tri osobe, dok se 265 vodi kao nestalo. To su prve potvrđene informacije o žrtvama u Kini, koje je objavila kineska državna televizija CCTV.

Iznenadne poplave izazvalo je klizište, a ne zemljotres, utvrdio je Američki geološki zavod (USGS).

Iako je događaj u početku zabeležen kao zemljotres magnitude 4,4, nove analize pokazale su da je stvarni uzrok bilo klizište.

- Dodatna analiza seizmičkih talasa dugog perioda pokazuje da je seizmičku energiju zapravo izazvalo klizište - objavio je USGS.

1/9 Vidi galeriju Poplave u Nepalu Foto: -UGC / AFP / Profimedia, Niranjan Shrestha/AP, -UGC / AFP / Profimedia