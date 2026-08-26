OTKRIVEN UZROK KATASTROFE U NEPALU! Stižu strašne vesti i još jeziviji snimci HORORA iz podnožja vrha sveta! (FOTO/VIDEO)
Najmanje 579 turista, među kojima je 466 stranih državljana, vodi se kao nestalo nakon bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta, saopštila je turistička organizacija te zemlje. Najmanje 157 osoba je poginulo.
U bujičnim poplavama u Nepalu teško su oštećena sela i putevi, a sve je prekriveno debelim slojem kamenja i blata. Vlasti su u pomoć pozvale spasilačke ekipe iz Kine i Indije.
U klizištu koje je pogodilo okrug Đirong na Tibetu poginule su najmanje tri osobe, dok se 265 vodi kao nestalo. To su prve potvrđene informacije o žrtvama u Kini, koje je objavila kineska državna televizija CCTV.
Iznenadne poplave izazvalo je klizište, a ne zemljotres, utvrdio je Američki geološki zavod (USGS).
Iako je događaj u početku zabeležen kao zemljotres magnitude 4,4, nove analize pokazale su da je stvarni uzrok bilo klizište.
- Dodatna analiza seizmičkih talasa dugog perioda pokazuje da je seizmičku energiju zapravo izazvalo klizište - objavio je USGS.
Novi podaci ispravljaju prvobitne informacije iz Nepala. Tamošnji ministar spoljnih poslova ranije je u parlamentu izjavio da su početni podaci ukazivali na zemljotres.