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Hamas i druge naoružane frakcije u Gazi prvi put su pristali da predaju svoje oružje i prenesu punu civilnu i bezbednosnu vlast na privremenu upravu koju priznaju Ujedinjene nacije, izjavio je Nikolaj Mladenov, visoki predstavnik Mirovnog odbora za Gazu.

Mladenov je to rekao tokom brifinga Saveta bezbednosti UN o sprovođenju mirovnog plana za Gazu koji podržavaju SAD, prema navodima odbora objavljenim na američkoj društvenoj mreži X.

"Hamas i naoružane frakcije u Gazi prvi put su pristali da predaju svoje oružje i prenesu punu administrativnu vlast, civilnu i bezbednosnu, na privremenu upravu koju priznaju Ujedinjene nacije", rekao je Mladenov.

On tvrdi da bi takav potez mogao dramatično i dugoročno da poboljša život Palestinaca u Gazi, istovremeno obezbeđujući trajnu sigurnost Izraelcima.

1/6 Vidi galeriju Izraelska vojska srušila kulu Al-Muštaha u Gazi. Objavljen je snimak raketnog napada. U sekundi nestaje cela višespratnica. Foto: screenshot X/Suppressed News

Mirovni odbor je krajem jula predstavio plan od 15 tačaka koji predviđa razoružavanje Hamasa i drugih naoružanih frakcija, prenos upravljanja Gazom na Nacionalni odbor i postepeno izraelsko povlačenje.

Ranije ovog meseca izraelski premijer Benjamin Netanjahu odbacio je plan, navodeći da Hamas mora da bude potpuno razoružan pre bilo kakvog izraelskog povlačenja.

Hamas je odgovorio pozivom međunarodnoj zajednici da izvrši pritisak na Izrael kako bi sproveo plan, ističući da ostaje privržen sporazumima postignutim sa posrednicima i Mirovnim odborom.

Predaja oružja i uprave nad Gazom

Mladenov je rekao da plan zahteva uklanjanje "svake kategorije oružja u Gazi".

"Nema sive zone i nijedna kategorija nije izostavljena."

Proces obuhvata teško naoružanje i pogone za njegovu proizvodnju, skladišta oružja, tunele, lično vatreno oružje i oružje koje poseduju naoružane frakcije. Prema planu, Nacionalni odbor za upravljanje Gazom (NCAG) postao bi jedino telo ovlašćeno za posedovanje, skladištenje ili kontrolu oružja.

"Povlačenje sledi nakon potvrđenog stavljanja oružja van upotrebe i odvija se u fazama. Proces je sekvencijalan i recipročan. Svaki korak zavisi od uspešnog završetka prethodnog", rekao je Mladenov, dodajući da se "napredak zasniva na učinku, a ne na kalendaru".

1/8 Vidi galeriju Izraelska vojska Foto: ABIR SULTAN/EPA, Ohad Zwigenberg/AP

Prema njegovim rečima, sprovođenje plana pratiće princip "ne veruj ničemu i proveri sve".

Mladenov je naveo tri uslova za napredak procesa: raspoređivanje Međunarodnih stabilizacionih snaga, sprovođenje obaveza Izraela prema Protokolu iz Šarm el Šeika i poštovanje obaveza koje je preuzeo Hamas.

"Svaka upotreba sile koja nije odgovor na neposrednu pretnju košta ovaj proces nečega što je veoma teško povratiti", rekao je.

"U suprotnom smeru, svako oružje koje se i dalje nosi, svaki tunel koji se i dalje koristi i svaki konvoj koji je i dalje blokiran vraćaju proces unazad", dodao je Mladenov.

Izrael insistira na potpunom razoružavanju Hamasa

Netanjahu, međutim, i dalje insistira na tome da Hamas mora da bude potpuno razoružan pre nego što počne bilo kakvo izraelsko povlačenje iz Gaze ili njena obnova.

Netanjahu je 17. avgusta razgovarao o sprovođenju plana sa Mladenovom i američkim izaslanikom Džaredom Kušnerom, u trenutku kada i dalje postoje neslaganja oko redosleda koraka.

Hamas insistira na faznom i recipročnom procesu, dok Izrael zahteva da razoružavanje bude sprovedeno prvo.

Netanjahuov tvrd stav dolazi uoči izraelskih izbora zakazanih za 27. oktobar i usred sve većeg pritiska krajnje desnih koalicionih partnera koji se protive ustupcima u vezi sa Gazom.

1/11 Vidi galeriju Novi vazdušni napadi Izraela na Liban manje od 24 sata od proglašenja novog primrija između Hezbolaha i Izraela Foto: ATEF SAFADI/EPA, WAEL HAMZEH/EPA, Leo Correa/AP

Krajnje desni izraelski ministri kritikovali su plan nakon njegovog objavljivanja, uključujući ministra finansija Bezalela Smotriča, koji je pozvao na potpuno razoružavanje Hamasa pre bilo kakvog izraelskog povlačenja.

Mladenovljeve izjave dolaze u trenutku svakodnevnih izraelskih napada na Gazu, u kojima ginu Palestinci i bivaju uništene kuće, kao i šatori u kojima borave raseljeni, uprkos primirju koje je navodno stupilo na snagu prošlog oktobra.

U nedelju su Netanjahu i ministar odbrane Izrael Kac zapretili intenziviranjem napada i raseljavanjem stanovnika iz pojedinih delova Gaze nakon što su zmajevi koje su puštala palestinska deca dospeli na izraelsku teritoriju u blizini enklave.

Hamas je optužio Izrael da taj incident koristi kao izgovor za eskalaciju.

Pitanje prelazne uprave

Govoreći o upravljanju Gazom, Mladenov je rekao da "kriza u Gazi nikada nije bila samo bezbednosni ili humanitarni problem".

"Oduvek je to bio politički problem i problem upravljanja."

Prema njegovim rečima, Nacionalni odbor čine "nezavisni palestinski stručnjaci".

"Njegova svrha je da upravlja tranzicijom i ponovo uspostavi efikasnu administraciju."

Uspeh tranzicije "na kraju neće biti procenjivan prema strukturama koje uspostavimo, već prema tome da li će Palestinci imati veću sigurnost, pouzdanije usluge i merljiva poboljšanja u svakodnevnom životu", rekao je Mladenov.

Nacionalni odbor za upravljanje Gazom osnovan je u januaru pod vođstvom zvaničnika Palestinske uprave Alija Šata, sa zadatkom da nadgleda civilne i bezbednosne poslove tokom tranzicionog perioda.