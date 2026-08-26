SLOVAČKA ODOBRILA ZAKON: Vlada predložila zabranu društvenih mreža deci do 16 godina
Slovačka vlada je danas odobrila zakon kojim se predlaže zabrana korišćenja društvenih mreža deci mlađoj od 16 godina, navodeći da bi to pomoglo u sprečavanju zavisnosti, društvenog pritiska i radikalizacije, prenela je danas britanska agencija Rojters.
Zakon, ako ga parlament odobri, zabraniće otvaranje naloga na društvenim mrežama za mlađu decu i zahtevaće dokazivanje starosti korisnika, prema dokumentima objavljenim na veb stranici vlade.
Izveštaj koji prati predloženi zakon navodi da predlog zakona reaguje na rastući značaj onlajn tehnologija i društvenih mreža u širenju "nasilnog, ekstremističkog ili na drugi način štetnog ponašanja".
U izveštaju se navodi da je odluka o zabrani korišćenja društvenih mreža do 16 godina zasnovana na nalazima iz oblasti psihologije i neuronauke i međunarodnim istraživanjima koja pokazuju adolescenciju kao fazu razvoja identiteta, kritičkog mišljenja, emocionalne regulacije i društvenih odnosa.
"U tom periodu, deca i mlađi adolescenti su ranjiviji na sugestije sadržaja putem algoritma, društveni pritisak, manipulativne prakse, formiranje zavisnog ponašanja, dezinformacije, narative radikalizacije i druge oblike štetnog sadržaja", navodi se u tekstu.
Nacrt zakona predlaže uspostavljanje obaveze dokazivanja starosti korisnika prilikom otvaranja naloga na društvenoj mreži, navodi se u izveštaju i dodaje da bi kriterijumi za verifikaciju pratili pravila Evropske unije o digitalnim uslugama.
Sve veći broj evropskih zemalja najavio je korake za regulisanje starosti korisnika društvenih mreža, dok neke zahtevaju roditeljski pristanak.
Kurir.rs/Rojters