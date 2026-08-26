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Slovačka vlada je danas odobrila zakon kojim se predlaže zabrana korišćenja društvenih mreža deci mlađoj od 16 godina, navodeći da bi to pomoglo u sprečavanju zavisnosti, društvenog pritiska i radikalizacije, prenela je danas britanska agencija Rojters.

Zakon, ako ga parlament odobri, zabraniće otvaranje naloga na društvenim mrežama za mlađu decu i zahtevaće dokazivanje starosti korisnika, prema dokumentima objavljenim na veb stranici vlade.

Izveštaj koji prati predloženi zakon navodi da predlog zakona reaguje na rastući značaj onlajn tehnologija i društvenih mreža u širenju "nasilnog, ekstremističkog ili na drugi način štetnog ponašanja".

U izveštaju se navodi da je odluka o zabrani korišćenja društvenih mreža do 16 godina zasnovana na nalazima iz oblasti psihologije i neuronauke i međunarodnim istraživanjima koja pokazuju adolescenciju kao fazu razvoja identiteta, kritičkog mišljenja, emocionalne regulacije i društvenih odnosa.

"U tom periodu, deca i mlađi adolescenti su ranjiviji na sugestije sadržaja putem algoritma, društveni pritisak, manipulativne prakse, formiranje zavisnog ponašanja, dezinformacije, narative radikalizacije i druge oblike štetnog sadržaja", navodi se u tekstu.

Nacrt zakona predlaže uspostavljanje obaveze dokazivanja starosti korisnika prilikom otvaranja naloga na društvenoj mreži, navodi se u izveštaju i dodaje da bi kriterijumi za verifikaciju pratili pravila Evropske unije o digitalnim uslugama.

Sve veći broj evropskih zemalja najavio je korake za regulisanje starosti korisnika društvenih mreža, dok neke zahtevaju roditeljski pristanak.

Kurir.rs/Rojters

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