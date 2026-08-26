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Porota od 12 članova trebalo bi ove nedelje da počne većanje na suđenju Lindzi Klensi, majci iz Masačusetsa optuženoj za ubistvo svoje troje male dece u njihovom domu u predgrađu Bostona. U slučaju koji je privukao široku pažnju, Klensi nije negirala ubistvo svoje dece, ali njeni advokati kažu da ne može biti krivično odgovorna jer je patila od teške mentalne bolesti, izveštava BBC.

Klensi je optužena po tri tačke optužnice za ubistvo prvog stepena u vezi sa smrću dece u januaru 2023. godine. Ukoliko bude osuđena, suočava se sa doživotnom zatvorskom kaznom bez mogućnosti uslovnog otpusta. Tužioci tvrde da je Klensi namerno zadavila svoju decu, petogodišnju Koru, trogodišnjeg Dosona i osmomesečnog Kalana, trakama za vežbanje u njihovom domu u Daksberiju 24. januara 2023. godine, pre nego što je skočila sa prozora sa drugog sprata.

Foto: Greg Derr/Pool The Patriot Ledger

Klensi, koja sada ima 36 godina, ostala je paralizovana nakon pada i učestvuje u suđenju u invalidskim kolicima. Tužioci su insistirali da je Klensi donela proračunatu odluku da ubije decu i da bi trebalo da bude zakonski odgovorna za to. Kažu da je tog dana poslala svog muža, Patrika Klensija, da obavi neke poslove ispred kuće kako bi mogla da bude sama.

Advokati tvrde da je neuračunljiva

S druge strane, njeni advokati zasnivaju svoju odbranu na neuračunljivosti. Tvrde da je patila od halucinacija i zabluda nakon rođenja svog najmlađeg deteta. Ukazuju na njeno prethodno lečenje zbog mentalnih problema i činjenicu da se prijavila u psihijatrijsku bolnicu samo nekoliko dana pre tragedije.

Članovi porodice, uključujući njenu bivšu svekrvu i muža, takođe su svedočili u njenu korist. Suđenje je takođe izazvalo veliko interesovanje na društvenim mrežama, a stotine žena okupilo se ispred sudnice da podrži Klensi, noseći ružičaste majice sa sloganima poput „Trebala joj je pomoć“ i „Mir za Lindzi“.

Foto: Greg Derr/Pool The Patriot Ledger

Patrik Klensi je tokom dva dana svedočenja govorio o pogoršanju mentalnog zdravlja svoje bivše supruge nakon porođaja i detaljno je opisao dan kada su deca umrla. Rekao je porotnicima da je njen „veliki pad“ počeo oko mesec dana pre tragedije.

Svedočio muž

„Počela je da gubi na težini, postala je veoma depresivna i bilo joj je veoma teško“, rekao je. Opisao je kako je periodično tražila medicinsku pomoć i uzimala razne lekove, i setio se da mu je rekla da počinje da razmišlja o samoubistvu. Patrik je takođe opisao poslednju scenu svog sina Dosona, koji je sedeo na kauču i jeo piletinu pre nego što je on otišao po hranu i lekove.

Kada se vratio, zatekao je decu mrtvu. Lindzi Klensi je jecala na sudu dok je puštan snimak Patrikovog poziva 911. Na snimku se čuje kako vrišti: „Ona je ubila decu“, nakon što ih je pronašao u podrumu. Od početka suđenja, teorije zavere o Patriku Klensiju kružile su internetom, a neki su spekulisali o njegovoj umešanosti.

Međutim, on nikada nije bio osumnjičeni; Lindzi Klensi je priznala ubistva, a njeni advokati to nisu osporili. Više od desetak stručnjaka koje su pozvali i odbrana i tužilaštvo svedočilo je na suđenju, od kojih su se neki sukobili sa advokatima oko njene dijagnoze.

Psihijatar: Nije pokazivala znake psihoze

Tokom lečenja, Klensi je promenila više od desetak različitih lekova i potražila pomoć preko telefonske linije za prevenciju samoubistava i hitne pomoći. Njen tim je pokušao da ubedi porotu da pati od postporođajne psihoze, retkog stanja u kojem žene mogu da dožive maniju, depresiju ili oboje nakon porođaja.

Klensi tvrdi da je imala halucinacije i zablude. Atmosfera u sudnici je postala posebno napeta kada je psihijatar Dženifer Tafts svedočila za tužilaštvo. Rekla je da Klensi nije pokazivala znake psihoze tokom njihovih seansi.

„Nije bilo ozbiljnih znakova da je njena bezbednost ili bezbednost bilo koga drugog u opasnosti“, rekla je Tafts, koja je razgovarala sa Klensi više od desetak puta tokom pet meseci. Međutim, advokati odbrane su ukazali na njene beleške da Lindzi Klensi „nije bila ubrzana ili pod pritiskom“.

Pored Patrika Klensija, svedočile su i Lindzijina bivša svekrva, majka i sestra. Govorile su o njenom pogoršanom mentalnom stanju nakon rođenja sina. „Molila je za pomoć“, rekla je njena bivša svekrva, Suzan Klensi. „Imala je nesanicu, gubila je apetit. Bila je veoma anksiozna i tužna“, rekla je.

„Rekla je da joj lekovi uništavaju mozak.“

Dodala je da je Klensi bila voljena majka do rođenja svog najmlađeg sina. Njena majka, Pola Masgrouv, rekla je da joj se ćerka poverila mesec dana pre ubistava i priznala da je razmišljala o tome da povredi svoju decu. Masgrouv je dodala da je Lindzi postajala paranoična i da je osećala da joj lekovi „uništavaju mozak“.

Sestra Alison Ozga je rekla sudu da je Lindzi imala samoubilačke misli svakog dana mesec dana pre tragedije. Dva dana pre završnih reči, odbrana je podnela zahtev za odbacivanje slučaja jer su tužioci ispitivali svedoke o katoličkoj veri optužene.

„Neprikladno je pitati o njenoj religiji“

Tužioci su prošle nedelje pitali Suzan Klensi da li je svesna da se ubistvo smatra „smrtnim grehom“, nakon što su je prvo pitali da li je katolikinja. Sudija je naredio poroti da ignoriše to svedočenje. Zatim je ove nedelje forenzički psiholog Kirk Hejlbrun, koji je razgovarao sa Lindzi nakon ubistava, rekao da ju je pitao da li se samoubistvo smatra „smrtnim grehom“.

Postavio je pitanje dok je govorio o njenom katoličkom odgoju. Sudija Vilijam Salivan je odbio zahtev odbrane da se slučaj odbaci, ali je rekao poroti da je to „potpuno neprikladno područje ispitivanja“. „To je izbrisano iz zapisnika i ne treba ga razmatrati. Ne mogu biti jasniji po tom pitanju“, rekao je sudija.