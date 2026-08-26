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Američke vlasti saopštile su večeras da su poremetile kinesku hakersku operaciju odgovornu za provale i pokušaje napada na Ministarstvo pravde SAD, Američku svemirsku agenciju (NASA), Federalne rezerve, Senat i druge osetljive vladine agencije.

Ministarstvo pravde je navelo da je zaplenilo domene koje koriste dve hakerske platforme, nazvane QScan i QTRouter, za koje je navedeno da su korišćene kao deo kampanje, prenela je britanska agencija Rojters.

Mete napada su bili i Ministarstvo energetike SAD, Ministarstvo zdravlja i socijalnih službi, Nacionalni institut za zdravlje i četiri neimenovane kompanije u SAD i Južnoj Koreji.

Kineska ambasada u Vašingtonu nije se oglasila, dok Peking od ranije negira odgovornost za hakerske aktivnosti.

Ministarstvo pravde saopštilo je da platformama upravlja firma sa sedištem u Kini, Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company, čiji klijenti, kako se navodi, uključuju kinesku civilnu obaveštajnu agenciju, Ministarstvo državne bezbednosti i njenu vojsku, Narodnooslobodilačku armiju.

Foto: Shutterstock

Američke vlasti su navele da su hakeri koristili alate koje su razvili da bi kompromitovali kritičnu infrastrukturu i druge osetljive mreže u SAD i širom sveta od 2018. godine.

Nivo pristupa koji su stekli varirao je. Hakeri su bezuspešno pokušali da dobiju pristup mrežama NASA-e u avgustu 2019. godine ciljajući ranjivost virtuelne privatne mreže. ; U septembru 2024. godine, hakeri su izvršili upade u tri neimenovane laboratorije Ministarstva energetike i proizvođača američkih bezbednosnih uređaja.

Hakerske kampanje povezane sa Kinom kompromitovale su niz osetljivih mreža američke vlade i privatnih mreža poslednjih godina.

Hakeri povezani sa Kinom takođe su povezani sa kompromitovanjem određenih mreža odbora Predstavničkog doma Kongresa SAD, kao i više velikih telekomunikacionih kompanija poslednjih godina.