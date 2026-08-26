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Mađarska nuklearna elektrana "Pakš", koja je ranije smanjila proizvodnju električne energije zbog pada nivoa vode u Dunavu, opet radi punim kapacitetom, saopštio je danas mađarski premijer Peter Mađar.

"Dobio sam dobre vesti u 12. satu sastanka vlade. Nuklearna elektrana 'Pakš' dostigla je svoj maksimalni energetski kapacitet.

Sva četiri reaktora i svih osam turbina rade besprekorno. Hvala svim stručnjacima za energetiku i vodu na napornom radu u poslednjih nekoliko nedelja", napisao je mađarski premijer na svom nalogu na Fejsbuku.

Tri bloka nuklearne elektrane prethodno su isključena zbog pada nivoa vode u Dunavu koja se koristi za hlađenje raznih sistema postrojenja.

Peter Mađar Foto: Robert Hegedus/MTI

Da bi se podigao nivo reke, počela je izgradnja praga na rečnom koritu u blizini elektrane. Mađarski stručnjaci su za ovaj projekat koristili hiljade tona lomljenog kamena.

"Izgradnja donjeg praga na reci u blizini nuklearne elektrane 'Pakš' takođe je urađena pre roka", naveo je Mađar, preneo je portal VG.

Mađar je takođe kritikovao one koji su ranije naveli rumunsko rešenje kao primer.

"U međuvremenu, rumunska nuklearna elektrana, koju su samozvani stručnjaci ranije navodili kao primer, stoji već dve nedelje".

Portal podseća da su oba reaktora nuklearne elektrane Černavoda u Rumuniji isključena i dalje zbog niskog vodostaja u Dunavu.

Foto: David Balogh / Xinhua News / Profimedia

Prvi blok nuklearne elektrane Černavoda u Rumuniji je isključen 28. jula zbog izuzetno niskog vodostaja u Dunavu, a drugi reaktor je takođe kontrolisano isključen 13. avgusta. Time je eliminisan celokupni nuklearni kapacitet Rumunije, jer dva reaktora zajedno obično obezbeđuju oko petinu proizvodnje električne energije u zemlji.

Rumunske vlasti su takođe pokušale da održe nivo vode neophodan za hlađenje tehničkim intervencijama, ali na kraju nisu uspele da izbegnu potpuno zatvaranje.

Foto: Darko Vojinovic/AP

S druge strane, u Mađarskoj je "Pakš" sada uspeo da obnovi punu proizvodnju - kao rezultat nasipanja kamenja i izgradnje donjeg praga, nivo Dunava je porastao.

Ukinuta je i nacionalna energetska kriza proglašena početkom avgusta zbog smanjenja proizvodnje električne energije u jedinoj mađarskoj nuklearnoj elektrani.

Nuklearna elektrana "Pakš", koja se nalazi na obalama reke Dunav 100 km južno od Budimpešte, obezbeđuje 45 odsto proizvodnje električne energije i 36 odsto potrošnje u Mađarskoj.