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Ukrajinske snage nastavile su napade na Vajldberis, najvećeg ruskog onlajn trgovca, nakon nekoliko dana udara na konkurentski Ozon, objavili su 26. avgusta kanali koji prate ratna dejstva, dok su eksplozije odjekivale u Tambovskoj oblasti i na teritorijama pod ruskom kontrolom.

Ukrajinske snage pogodile su logistički centar Vajldberisa u Kotovsku, u Tambovskoj oblasti, nakon čega je objekat zahvatio požar, objavio je kanal Exilenova Plus.

Guverner Tambovske oblasti Jevgenij Pervišov rekao je da je "masovni napad dronovima" izazvao požar koji je potpuno uništio objekat. Dodao je da su radnici evakuisani pre udara.

Pervišov je naveo da su dve osobe povređene u napadu. Devetnaestogodišnji muškarac zadobio je potres mozga, dok je 49-godišnja žena polomila prst.

Prema njegovim rečima, ruska protivvazdušna odbrana oborila je 13 dronova, dok su mobilne jedinice BARS-Tambov presrele još tri. Uprkos tome, tri drona pogodila su skladište.

Kijev independent nije mogao nezavisno da potvrdi ove navode u trenutku objavljivanja.

Poslednji zabeleženi ukrajinski napad na Vajldberis dogodio se 16. avgusta, kada je najveći logistički centar te kompanije pogođen u velikom napadu na Moskovsku oblast, saopštio je ukrajinski Generalštab.

Na meti i Ozon, eksplozije na Krimu

Ukrajina redovno izvodi napade duboko unutar Rusije u pokušaju da oslabi sposobnost Moskve da nastavi rat. Ukrajinske snage su poslednjih dana gađale i objekte Ozona, glavnog konkurenta Vajldberisa.

Ukrajina je 24. avgusta izvela veliki noćni napad na Rusiju, tokom kojeg su, prema navodima ukrajinske vojske, pogođeni logistički centri Ozona, vojno-industrijski objekat Kombinat Kamenski i lovac MiG-29, kao i drugi ciljevi.

Logistički centri Ozona navodno su pogođeni i u ruskoj Samarskoj oblasti 22. avgusta, kao i u gradu Orenburgu tokom noći 23. avgusta.

Pored napada u Tambovskoj oblasti, ukrajinske snage su 26. avgusta gađale i ciljeve u delu Luganske oblasti pod ruskom kontrolom, gde je odjeknula snažna eksplozija, nakon čega je izbio požar, objavio je Exilenova Plus.

U međuvremenu, na Krimu je kasno 25. avgusta tokom ukrajinskih napada struja više puta nestajala i vraćala se u periodu od oko sat vremena u Bahčisarajskom okrugu i Simferopolju, prema navodima proukrajinskog Telegram kanala Crimean Wind.