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Nigerijski otmičari su prikupili u prošloj godini skoro 5,8 miliona dolara otkupnine za otete civile, saopštila je danas konsultantska kuća za bezbednosna pitanja SBM navodeći da kriminal ugrožava obrazovanje i podriva poverenje javnosti u vladu.

SBM je saopštila da je 7.825 ljudi oteto između jula 2025. i juna 2026. godine, što je povećanje od 66 odsto u odnosu na prethodnu godinu, prenosi Rojters.

Najmanje 1.142 ljudi je ubijeno, a ukupan potvrđeni iznos otkupnine više se nego utrostručio na 7,78 milijardi naira (4,96 miliona evra), navodi se u saopštenju SBM.

Brojke su prikupljene iz medijskih izveštaja, intervjua i javno dostupnih informacija, a SBM je saopštio da su podaci nepotpuni jer mnoge isplate otkupnine nikada nisu otkrivene.

Frakcija islamističke grupe Boko Haram prikupila je 90 odsto isplata otkupnine od otmica na severoistoku Nigerije, ali je bilo više incidenata i žrtava na severozapadu, tvrdi SBM.

Rezultati istraživanja objavljeni su nakon što je predsednik Nigerije Asivadžu Bola Ahmed Adekunle Tinubu naredio snagama bezbednosti da spasu 600 civila otetih prošle nedelje u saveznoj državi Niger.