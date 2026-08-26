Slušaj vest

Nigerijski otmičari su prikupili u prošloj godini skoro 5,8 miliona dolara otkupnine za otete civile, saopštila je danas konsultantska kuća za bezbednosna pitanja SBM navodeći da kriminal ugrožava obrazovanje i podriva poverenje javnosti u vladu.

SBM je saopštila da je 7.825 ljudi oteto između jula 2025. i juna 2026. godine, što je povećanje od 66 odsto u odnosu na prethodnu godinu, prenosi Rojters.

Najmanje 1.142 ljudi je ubijeno, a ukupan potvrđeni iznos otkupnine više se nego utrostručio na 7,78 milijardi naira (4,96 miliona evra), navodi se u saopštenju SBM.

Brojke su prikupljene iz medijskih izveštaja, intervjua i javno dostupnih informacija, a SBM je saopštio da su podaci nepotpuni jer mnoge isplate otkupnine nikada nisu otkrivene.

Frakcija islamističke grupe Boko Haram prikupila je 90 odsto isplata otkupnine od otmica na severoistoku Nigerije, ali je bilo više incidenata i žrtava na severozapadu, tvrdi SBM.

Rezultati istraživanja objavljeni su nakon što je predsednik Nigerije Asivadžu Bola Ahmed Adekunle Tinubu naredio snagama bezbednosti da spasu 600 civila otetih prošle nedelje u saveznoj državi Niger.

Kurir.rs/Rojters

Ne propustitePlanetaKAKAV UŽAS U NIGERIJI: Naoružani muškarci upali u sela, ubijeno više od 40, oteto preko 100 ljudi!
Screenshot 2025-06-14 235549.jpg
PlanetaU NIGERIJI POGINULO 10 POLICAJACA: Pobunjenici na motorima presreli snage bezbednosti
nig.jpg
PlanetaVOJSKA NIGERIJE SPASILA 33 OSOBE: "Primorali teroriste da ostave žrtve i pobegnu u šipražje"
nig.jpg
PlanetaNAORUŽANI NAPADAČI UPALI U SELO USRED NOĆI Ubili najmanje 30 ljudi, meštani u očaju: "Ne znam ko je ostao da se bori za ove ljude"! Krvava noć u Nigeriji
shutterstock_2719732099.jpg
PlanetaOSAM LJUDI UBIJENO TOKOM SAHRANE: Napadači otvorili vatru na ljude, užas u Nigeriji
ap-17-okt-1701.jpg
PlanetaOSLOBOĐENI UČENICI U NIGERIJI: Oteti u maju, konačno na slobodi
nig.jpg