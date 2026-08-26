Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Hoće li zid protiv dronova zaštititi evropsko nebo?

Slušaj vest

U večernjim satima u sredu, 26. avgusta, bespilotna letelica narušila je vazdušni prostor Moldavije tokom ruskih napada na Ukrajinu.

O tome je izvestio Njuzmejker, pozivajući se na Ministarstvo odbrane Moldavije, prenosi Ukrinform.

"Neovlašćeni let kroz vazdušni prostor naše zemlje dogodio se nakon današnjih ruskih vazdušnih napada na Ukrajinu", saopštilo je Ministarstvo odbrane Moldavije.

Prema saopštenju Službe za vazdušne operacije Nacionalne armije Moldavije, u 17.38 časova otkrivena je letelica koja je iz pravca Ukrajine ušla u moldavski vazdušni prostor u blizini naselja Palanka.

U 17.43 časova objekat je ponovo ušao u vazdušni prostor Ukrajine iz pravca naselja Tudora, u blizini sela Gradenici u Odeskoj oblasti.

Foto: Shutterstock

Ruski napadi pogađali prelaze na granici Ukrajine i Moldavije

Kako prenosi Ukrinform, tokom ruskog napada dronovima u noći 25. avgusta oštećena je infrastruktura na međunarodnom graničnom prelazu Vinogradovka-Vulkanesti na ukrajinsko-moldavskoj granici. Saobraćaj preko tog prelaza bio je obustavljen.

Tokom još jednog ruskog napada dronovima, u noći 21. avgusta, pogođena je infrastruktura međunarodnog graničnog prelaza Tabaki sa Moldavijom, u Odeskoj oblasti.