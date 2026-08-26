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Tridesetpetogodišnji muškarac uhapšen je u SAD pošto je policija pronašla giljotinu u tovarnom delu njegovog kamiona. Juče je vozilo bilo ilegalno parkirano pored zgrade Vrhovnog suda u Vašingtonu, nedaleko od Kapitola SAD.

Vozač je identifikovan kao Filan-Tam-Duj Le iz Džulijana, Kalifornija, a policija ga optužuje za nošenje opasnog oružja.

Giljotina je zaplenjena, ali policija nije saopštila da li je bila funkcionalna. Le je stigao u Vašington iz Kalifornije, a istražitelji sada proveravaju njegovu prošlost kako bi utvrdili zašto je došao u Vašington i zašto je prevozio giljotinu.

Za sada nema informacija da je nekome pretio ili da je imao određenu metu.

Foto: United States Capitol Police

Brat: Verovatno je to izraz političkog nezadovoljstva

Njegov stariji brat, Kelvin Le, rekao je za Los Anđeles Tajms da je giljotina verovatno bila zamišljena kao izraz političkog nezadovoljstva. Dodao je da ne veruje da bi njegov brat nekoga povredio.

Prema njegovim rečima, Filan-Tam Le je nezadovoljan stanjem američke politike, ne podržava nijednu od dve glavne stranke i kritičan je prema predsedniku SAD Donaldu Trampu i guverneru Kalifornije Gevinu Njusomu. Policija još nije utvrdila njegov motiv.