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Iranska vojska je objavila da su svi sistemi naoružanja u zemlji koji su oštećeni tokom rata sa SAD i Izraelom "obnovljeni", i da su u zemlju uvedeni novi sistemi.

"Sistemi u svim granama vojske su obnovljeni, uključujući i one koji su bili oštećeni, a uvezeni su i novi sistemi. Nova oprema je stigla preko odbrambene industrije i vojske, a deo je uvezen iz inostranstva. Ova oprema je poboljšala naše borbene sposobnosti", rekao je portparol vojske Mohamed Akraminija.

Akraminija nije naveo zemlje koje snabdevaju Iran vojnom opremom.

Predsednik SAD Donald Tramp je ranije tvrdio da su vojni kapaciteti Irana uništeni američkim napadima na zemlju.

Međutim, stručnjaci su doveli u pitanje takvu procenu, dok je Iran pokazao da i dalje ima sposobnost da izvodi napade na brodove i saveznike SAD u Persijskom zalivu.

Kurir.rs/Agencije

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