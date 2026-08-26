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Dramatični snimak zabeležio je trenutak kada se žirokopter srušio na kablove žičare u italijanskom regionu Pijemont. Obe osobe u avionu su poginule.

Nesreća se dogodila danas oko 11:10 časova u blizini veštačkog jezera i brane Kamplikoli u visokoj dolini Antrona, nedaleko od švajcarske granice. Područje se nalazi na oko 1.400 metara nadmorske visine.

Snimak koji je emitovao italijanski TG1 prikazuje mali avion kako nisko leti iznad planinskog područja, udarajući u kablove, a zatim u vatrenu loptu. Žirokopter se potom srušio u podnožje brane.

Žirokopter, ili autožiro, je helikopter koji, za razliku od helikoptera, nije direktno pokretan motorom. Rotor se okreće protokom vazduha, dok motor pokreće poseban propeler koji pokreće letelicu napred.

Pilot i putnik poginuli

Piloti, Alesandro Anđelo Musčineli, 62-godišnji inženjer iz Premena, i Antonela Paljarani, 63, iz Milana, poginuli su. Paljarani je bio partner pilotovog brata, koji se nalazio u oblasti jezera i bio je svedok nesreće.

Musčineli i Paljarani su tog jutra poleteli dvosedim žirokopterom sa aerodroma Megolo u opštini Pjeve Vergonte, objavio je Rai njuz.

Kako se dogodila nesreća sa žičarom

Avion je udario u kablove servisne žičare u vlasništvu energetske kompanije Enel. Žičara povezuje područje jezera Kamposeko sa branom Kamplikoli.

Prema početnoj, još uvek nepotvrđenoj rekonstrukciji, pilot je pokušao da promeni pravac nakon što je naišao na oblake i smanjenu vidljivost. Tokom ovog manevra, avion je udario u kablove, zapalio se i pao na zemlju. Konačan uzrok nesreće tek treba da se utvrdi.

Istraga u toku

Na mesto nesreće stigli su vatrogasci, karabinjeri, pripadnici finansijske policije i gorske službe spasavanja, kao i ekipe hitne pomoći. U operaciji su učestvovali i helikopter hitne pomoći Borgozezije i vatrogasni helikopter Malpense. Dve osobe u letelici nisu spasene.

Tužilaštvo Verbanije pokrenulo je istragu zbog sumnje na ubistvo iz nehata kako bi se utvrdila tačna dinamika nesreće i moguća odgovornost, izveštava Korijere dela Sera.