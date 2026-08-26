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U ukrajinskom napadu na centar Donjeckabritansko-francuskim krstarećim raketama dugog dometa Storm Shadow/SCALP-EG povređeno je osam civila, objavio je danas na platformi Max lider samoproklamovane Donjecke Narodne Republike (DNR) Denis Pušilin.

Kako je naveo, ozbiljnije su povređene devojčica rođena 2016. godine i žena rođena 1973. godine.

Dodao je da su među ranjenima su tinejdžerka rođena 2010. godine, žena rođena 1947. godine, kao i muškarci rođeni 1987, 1981, 1977. i 1949. godine", navodi se u objavi Pušilina, prenosi TASS.

Pušilin je rekao da je u ukrajinskom napadu oštećeno osam stambenih zgrada, jedanaest objekata civilne infrastrukture i automobili u gradskim četvrtima Donjecka, Dokučajevska i Jenakijeva, kao i u opštinskim okruzima Volnovaha, Manguš i Telmanovo.