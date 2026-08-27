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Zemljotres magnitude 5,6 stepeni Rihterove skale zabeležen je danas kod istočne obale japanskog ostrva Honšu, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Epicentar zemljotresa bio je 225 km južno od grada Išinomaki, u kojem živi oko 117.000 ljudi, na dubini od 10 kilometara.

Nisu objavljeni izveštaji o žrtvama ili šteti.

Nije izdata pretnja od cunamija.

Kurir.rs/Agencije

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