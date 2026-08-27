Epicentar zemljotresa bio je 225 km južno od grada Išinomaki, u kojem živi oko 117.000 ljudi, na dubini od 10 kilometara.
Nema pretnje od cunamija
JAK ZEMLJOTRES U JAPANU; Potres jačine 5,6 stepeni pogodio ostrvo Honšu
Slušaj vest
Zemljotres magnitude 5,6 stepeni Rihterove skale zabeležen je danas kod istočne obale japanskog ostrva Honšu, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.
Epicentar zemljotresa bio je 225 km južno od grada Išinomaki, u kojem živi oko 117.000 ljudi, na dubini od 10 kilometara.
Nisu objavljeni izveštaji o žrtvama ili šteti.
Nije izdata pretnja od cunamija.
Kurir.rs/Agencije
Reaguj
Komentariši