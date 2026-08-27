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Epidemija ebole u ​​Ugandi je završena, ali situacija nije pod kontrolom u susednoj Demokratskoj Republici Kongo, saopštio je danas zvaničnik Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

SZO je ovo potvrdila nakon što je ugandska vlada 28. jula objavila da bolest, koja je izazvala 20 slučajeva infekcije i dva smrtna slučaja, više nije u zemlji.

Svetska zdravstvena organizacija je pratila situaciju do ove nedelje kako bi se uverila da nijedan lanac prenosa nije promakao.

Druga najsmrtonosnija epidemija u istoriji

Ali Mari Rozelin Belizer, direktorka za pripravnost za vanredne situacije za afrički region SZO, rekla je na regionalnom sastanku organizacije da broj slučajeva u Demokratskoj Republici Kongo i dalje raste, uprkos izvesnom napretku. Epidemija tamo je druga najsmrtonosnija u istoriji i nadmašuje napore da se obuzda.

Foto: Moses Sawasawa/AP

Prema podacima kongoanske vlade, do juče je zabeleženo više od 2.700 smrtnih slučajeva i više od 5.600 infekcija.

„Prenos je i dalje veoma aktivan“, rekla je Belizer. „Usporili smo ubrzanje, ali još uvek nismo preokrenuli trend.“

Rekla je da je došlo do poboljšanja u praćenju kontakata i testiranju i da analize virusa Bundibugjo nisu pokazale znake mutacije uprkos njegovom brzom širenju.

Nedostatak finansiranja ugrožava borbu protiv bolesti.

Iako je ovo opisala kao dobru vest, takođe je upozorila na manjak od 30 miliona američkih dolara za logističke operacije za isporuku medicinske i lične zaštitne opreme najteže pogođenim područjima Konga.

„Bez hitnih investicija, rizikujemo da zaustavimo zamah koji smo postigli“, rekla je.