(KMG)-- Uoči početka Samita Šangajske organizacije za saradnju 2026. godine, na kome će prisustvovati predsednik Kine, Si Đinping, kao i njegove državne posete Kirgistanu, u Biškeku je pokrenut program prikazivanja odabranih filmskih i televizijskih sadržaja Kineske medijske grupe (KMG) u Kirgistanu.

Oko deset vrhunskih filmskih i televizijskih programa KMG, uključujući „Pismo predsednika Sija“, „Kineski zapisi o zanatima i tehnologiji“ i „Restoran Crveni nar“, biće emitovano u glavnim kirgistanskim medijima, uključujući Nacionalnu televizijsku i radio-kompaniju Kirgistana.

„Pismo predsednika Sija” donosi izbor odgovora predsednika Kine, Si Đinpinga, na pisma stranih sinologa, umetnika i mladih, kroz koje se živopisno pripovedaju dirljive priče o njegovim naporima da unapredi prijateljstvo među narodima i podstakne međusobno razumevanje. Ovaj film oslikava Kinu kao odgovornu veliku silu u novoj eri – otvorenu, inkluzivnu i posvećenu saradnji na obostranu korist, kao i njeno duboko prijateljstvo sa narodima drugih zemalja.

Šen Haisijung, direktor Kineske medijske grupe, rekao je u video-obraćanju na otvaranju da ovaj događaj, koji KMG organizuje zajedno sa kirgistanskim medijima, predstavlja aktivnu meru za sveobuhvatno sprovođenje konsenzusa koji su postigli lideri dve zemlje i rezultata Samita Šangajske organizacije za saradnju u Tjenđinu, kao i za produbljivanje kulturne razmene i prijateljstva između naroda Kine i Kirgistana.