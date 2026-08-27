PRVI SNIMCI HORORA U KANU! Vozač (26) automobilom namerno pokosio pešake, ima mrtvih i povređenih (VIDEO)
Vozač (26) u sredu uveče namerno automobilom uleteo u grupu pešaka ispred železničke stanice u francuskom gradu Kanu. U ovom bezumnom činu poginule su dve osobe, dok je devetoro povređeno.
Prema rečima prefekta Kalvadosa, Davida Klavijera, sedmoro povređenih se nalazi u kritičnom stanju, dok su tri osobe zadobile lakše telesne povrede.
Prefekt je potvrdio da se crni automobil nemačke proizvodnje zaleteo u ljude okupljene u blizini tramvajskog stajališta preko puta stanice, i to nakon prethodnog verbalnog ili fizičkog sukoba.
Sve žrtve su muškarci starosti između 17 i 40 godina, većinom strani državljani.
Nakon napada koji se odigrao oko 22.15 časova, vozač je pobegao sa lica mesta, ali je brze policijskom akcijom lociran i uhapšen u 20 kilometara udaljenom Uistramu.
Detalji o osumnjičenom i istrazi
Reč je o 26-godišnjem Ibrahimu I., rođenom u Rusiji, koji odranije nije bio poznat obaveštajnim službama, dok je u policijskom dosijeu imao zabeležene samo saobraćajne prekršaje.
Zamenik tužioca je izjavio da se incident trenutno ne tretira kao teroristički akt, ali je napomenuo da je istraga tek u početnoj fazi.
Slučaj je poveren Odeljenju za organizovani i specijalizovani kriminal Kalvadosa, a istraga se vodi za krivična dela ubistva i nanošenja teških telesnih povreda sa umišljajem.
Policija je ubrzo nakon incidenta potpuno blokirala taj deo grada. Gradonačelnik Kana, Aristid Olivije, opisao je događaj kao "potpunu tragediju" i uputio pohvale spasilačkim i bezbednosnim službama na izuzetno brzoj i efikasnoj reakciji tokom noći.
(Kurir.rs/fr.euronews)