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Vozač (26) u sredu uveče namerno automobilom uleteo u grupu pešaka ispred železničke stanice u francuskom gradu Kanu. U ovom bezumnom činu poginule su dve osobe, dok je devetoro povređeno.

Prema rečima prefekta Kalvadosa, Davida Klavijera, sedmoro povređenih se nalazi u kritičnom stanju, dok su tri osobe zadobile lakše telesne povrede.

Prefekt je potvrdio da se crni automobil nemačke proizvodnje zaleteo u ljude okupljene u blizini tramvajskog stajališta preko puta stanice, i to nakon prethodnog verbalnog ili fizičkog sukoba.

Sve žrtve su muškarci starosti između 17 i 40 godina, većinom strani državljani.

Nakon napada koji se odigrao oko 22.15 časova, vozač je pobegao sa lica mesta, ali je brze policijskom akcijom lociran i uhapšen u 20 kilometara udaljenom Uistramu.

Detalji o osumnjičenom i istrazi

Reč je o 26-godišnjem Ibrahimu I., rođenom u Rusiji, koji odranije nije bio poznat obaveštajnim službama, dok je u policijskom dosijeu imao zabeležene samo saobraćajne prekršaje.

 Zamenik tužioca je izjavio da se incident trenutno ne tretira kao teroristički akt, ali je napomenuo da je istraga tek u početnoj fazi.

Slučaj je poveren Odeljenju za organizovani i specijalizovani kriminal Kalvadosa, a istraga se vodi za krivična dela ubistva i nanošenja teških telesnih povreda sa umišljajem.

Policija je ubrzo nakon incidenta potpuno blokirala taj deo grada. Gradonačelnik Kana, Aristid Olivije, opisao je događaj kao "potpunu tragediju" i uputio pohvale spasilačkim i bezbednosnim službama na izuzetno brzoj i efikasnoj reakciji tokom noći.

(Kurir.rs/fr.euronews)

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