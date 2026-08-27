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Dvojica radnika aerodroma u Frankfurtu preminula su od malarije nakon što je retka epidemija dovela do toga da se šestoro zaposlenih zarazi ovom ozbiljnom infekcijom koju prenose komarci.

Veruje se da su komarci stigli na najprometniji aerodrom u Nemačkoj avionom, saopštili su nemački zdravstveni zvaničnici, što je izazvalo epidemiju koja je prvi put otkrivena u julu.

Portparol aerodromskog operatera "Fraport" izjavio je za BBC da je jedan zaposleni preminuo od posledica infekcije, dok su zdravstveni zvaničnici kasnije u sredu potvrdili da su dve zaražene osobe preminule.

Na aerodromu su postavljene zamke, a uhvaćeni komarci biće analizirani u laboratoriji kako bi se utvrdila njihova vrsta i poreklo.

"Pružili smo sveobuhvatne informacije svim zaposlenima i podstičemo ih da se obrate lekaru ukoliko osete bilo kakve simptome", rekao je portparol "Fraporta" za BBC.

Epidemiju istražuje Zdravstvena služba grada Frankfurta.

Zaraženo šest radnika

Kako BBC saznaje, zaraženo je šest radnika aerodroma (muškaraca) koji rade na različitim poslovima i u različitim delovima aerodroma, a zvaničnici analiziraju uzorke krvi kako bi utvrdili da li ih je zarazio jedan komarac ili šest različitih komaraca.

Kasnije u sredu, zdravstveni zvaničnici u Frankfurtu poslali su pismo medijima u kojem se navodi da su dve zaražene osobe preminule. "Za stanovništvo Frankfurta rizik se smatra veoma, veoma niskim. Bolest se ne prenosi sa čoveka na čoveka, već je uvek prenose komarci", dodaje se u pismu.

Navedeno je i da se rezultati laboratorijskih ispitivanja za utvrđivanje izvora infekcije ne očekuju još nekoliko nedelja.

U julu je objavljeno da je u epidemiju bilo uključeno četvoro zaraženih radnika.

Institut "Robert Koh", nemačka federalna vladina agencija i istraživački institut za kontrolu bolesti i javno zdravlje, prethodno je saopštio da se četvoro zaposlenih razbolelo između 4. i 6. jula i da su komarci uneti avionom.

Institut je naveo da malarija u Nemačkoj gotovo isključivo pogađa putnike na dugim relacijama koji su se zarazili u područjima gde je malarija endemska, te da je prenošenje malarije unutar nekog nemačkog aerodroma izuzetno retko.

"Nedostatak podataka o putovanjima može dovesti do zakašnjele dijagnoze. Zakašnela dijagnoza povećava rizik od teškog oblika bolesti", naveo je Institut u svom epidemiološkom biltenu.

Poslednji slučaj aerodromske malarije zabeležen 2023.

Poslednji slučaj takozvane "aerodromske malarije" zabeležen je 2023. godine, takođe na aerodromu u Frankfurtu, dodaje se.

Malarija je bolest koju prenose određene vrste komaraca ujedom ljudi i uglavnom se nalazi u tropskim zemljama, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO).