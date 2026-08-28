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Zdravstveno stanje norveškog kralja Haralda ozbiljno se pogoršalo, saopštila je Kraljevska kuća. Zbog njegovog stanja prestolonaslednik Hokon i kraljica Sonja otkazali su planirane obaveze i došli u bolnicu kako bi bili uz kralja.

Hokon, Sonja, princeza Astrid i princ Sverе Magnus stigli su jutros oko 9.15 u Nacionalnu bolnicu u Oslu, objavio je portal "TV2".

Harald je hospitalizovan od 17. avgusta, kada je primljen zbog nakupljanja tečnosti u organizmu. Do komplikacija je došlo tokom lečenja kortizonom, koje kralj prima zbog bolesti krvi.

Njegovo stanje dodatno je pogoršano tokom vikenda nakon što je dobio bakterijsku infekciju krvi, zbog koje je lečen antibioticima.

Kraljevska palata je pre samo nekoliko dana, 24. avgusta, navela da kod kralja nema značajnijih promena. Međutim, danas je stigla nova informacija – zdravstveno stanje monarha se pogoršalo i sada se ocenjuje kao veoma ozbiljno.

Haralda su tokom prethodnih dana u bolnici obilazili najbliži članovi porodice. Među njima su bili kraljica Sonja, prestolonaslednik Hokon, princeza Marta Luiz, princeza Astrid, kao i nekoliko kraljevih unučadi.

Dok je Harald na bolovanju i nalazi se u bolnici, njegove ustavne dužnosti obavlja Hokon, koji je preuzeo ulogu prestolonaslednika regenta.