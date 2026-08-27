RUSIJA PROTERUJE RUMUNSKOG DIPLOMATU IZ MOSKVE! Proglašen personom non grata
Ministarstvo spoljnih poslova (MSP) Ruske Federacije saopštilo je da je proglasilo službenika Ambasade Rumunije u Moskvi personom non grata.
Ruska diplomatija je ovo objavila nakon što je na razgovor pozvana otpravnica poslova u rumunskom predstavništvu u Moskvi.
Podsećanja radi, Lilijana Burda, otpravnica poslova Rumunije u Rusiji, pozvana je u Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije. Informaciju je agenciji TASS potvrdilo rusko ministarstvo.
Pozivanje predstavnice rumunske strane usledilo je u kontekstu brojnih incidenata sa dronovima, saopštila je diplomatija u Bukureštu.
Ministarstvo spoljnih poslova Rumunije saopštilo je krajem jula, nakon što je ruski ambasador u Bukureštu pozvan u sedište MSP-a, da će jedan član diplomatske misije Moskve u Bukureštu biti proglašen za personu non grata na rumunskoj teritoriji.
Takođe tada, predstavnici MSP-a su najavili da će izaslanik Rumunije u Moskvi biti pozvan u zemlju na konsultacije. Ove mere dolaze nakon što je vojska oborila tri drona za koje se sumnja da su ruskog porekla.
Nakon što je Rumunija pozvala svog ambasadora na konsultacije, Rusija je saopštila da neće povući svog ambasadora iz Rumunije, ali da će proterivanje ruskog diplomate od strane Bukurešta dobiti adekvatan odgovor, izjavio je tada na konferenciji za medije Aleksej Fadejev, zamenik direktora Odeljenja za komunikacije pri Ministarstvu spoljnih poslova Rusije.
(Kurir.rs/Digi24)