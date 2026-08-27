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Ministarstvo spoljnih poslova (MSP) Ruske Federacije saopštilo je da je proglasilo službenika Ambasade Rumunije u Moskvi personom non grata.

Ruska diplomatija je ovo objavila nakon što je na razgovor pozvana otpravnica poslova u rumunskom predstavništvu u Moskvi.

Podsećanja radi, Lilijana Burda, otpravnica poslova Rumunije u Rusiji, pozvana je u Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije. Informaciju je agenciji TASS potvrdilo rusko ministarstvo.

Pozivanje predstavnice rumunske strane usledilo je u kontekstu brojnih incidenata sa dronovima, saopštila je diplomatija u Bukureštu.

Ministarstvo spoljnih poslova Rumunije saopštilo je krajem jula, nakon što je ruski ambasador u Bukureštu pozvan u sedište MSP-a, da će jedan član diplomatske misije Moskve u Bukureštu biti proglašen za personu non grata na rumunskoj teritoriji.

Takođe tada, predstavnici MSP-a su najavili da će izaslanik Rumunije u Moskvi biti pozvan u zemlju na konsultacije. Ove mere dolaze nakon što je vojska oborila tri drona za koje se sumnja da su ruskog porekla.