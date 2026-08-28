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Bar jedan od 20 učenika u Belgiji prošle školske godine ponavljao je prvi razred osnovne škole. Prema podacima Ministarstva prosvete, 5,6 odsto prvačića bilo je primorano da ponovi godinu, a taj procenat već godinama ostaje približno na istom nivou i veći je nego u kasnijim razredima, prenosi VRT.

Profesorka Univerziteta u Haseltu Mike Gus, koja se bavila istraživanjem ponavljanja razreda, objašnjava da se upravo u prvom razredu postavljaju temelji za savladavanje jezika i matematike. Zbog toga deca koja imaju poteškoće u usvajanju osnovnih znanja često ne mogu da pređu u drugi razred.

Učiteljica prvog razreda iz Antverpena navodi da gotovo svake godine ima učenika kojem preporuči ponavljanje razreda. Prema njenom iskustvu, često je reč o deci za koju je još tokom treće godine vrtića procenjeno da nisu dovoljno spremna za polazak u školu.

Problem je do sada predstavljao to što preporuka stručnog veća u poslednjoj godini vrtića nije bila obavezujuća. Roditelji su mogli da upišu dete u prvi razred čak i kada su stručnjaci savetovali da ostane još godinu dana u vrtiću.

Direktorka vrtića Hoven u Kasterliju Elke Alard kaže da roditelji neretko odluče da dete ipak pošalju u školu, iako im je preporučeno suprotno. Kasnije se, kako navodi, mogu pojaviti teškoće ukoliko dete još nije dovoljno socijalno i emocionalno zrelo za školske obaveze.

Stručnjaci zato ukazuju na značaj dodatne godine u vrtiću. Ona deci može pružiti više vremena za razvoj matematičkih sposobnosti, prepoznavanje slova i radnih navika, ali i za sazrevanje u socijalnom i emocionalnom smislu.

Na kraju predstojeće školske godine preporuka da dete ostane u vrtiću postaće obavezujuća, što bi trebalo da doprinese smanjenju broja učenika koji kasnije ponavljaju prvi razred.

Ipak, profesorka Gus smatra da bi najbolje rešenje bilo da deca napreduju zajedno sa generacijom kojoj pripadaju, uz dodatnu pomoć u oblastima u kojima imaju teškoće. Problem je, međutim, što škole nemaju dovoljno resursa za takvu vrstu podrške, pa je u praksi često jednostavnije da dete ostane još godinu dana u vrtiću.