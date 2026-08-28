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Bomba iz Drugog svetskog rata, duga oko 40 centimetara, pronađena je među krompirom u fabrici u Ankumu, u okrugu Osnabrik u Donjoj Saksoniji. Eksplozivna naprava prošla je kroz postrojenje za sortiranje i pranje, pre nego što su je zaposleni primetili na transportnoj traci, objavio je "Špigel".

Prema navodima policije, bombu je prethodno pokupila mašina za sakupljanje krompira i odnela je na farmu, odakle je zajedno sa krompirom dospela u fabriku. Radnici su uočili neobičan predmet i odmah pozvali hitne službe.

Na lice mesta stigla je jedinica za deaktiviranje bombi, koja je napravu detonirala. Zbog intervencije je nekoliko kuća evakuisano, a stanovnici su privremeno morali da napuste svoje domove.

U drugom incidentu u Gohu, na Donjoj Rajni, 16-godišnjak je lakše povređen kada je eksplodirao metak koji je pronašao detektorom metala na polju. Tinejdžer je municiju pronašao i podigao, nakon čega je došlo do eksplozije. Nije utvrđeno da li metak potiče iz Drugog svetskog rata ili je novijeg datuma.

Policija je nakon ovog incidenta upozorila građane da pronađenu municiju i eksplozivne naprave ne diraju, već da odmah obaveste nadležne službe.

U međuvremenu, u Berlinu je uspešno deaktivirana avionska bomba teška oko 100 kilograma, pronađena u brodskom kanalu u okrugu Nojkeln. Zbog operacije je evakuisano oko 5.600 domaćinstava, dok je oko mesta pronalaska uspostavljena zona isključenja u prečniku od 500 metara.

Detonator bombe je odvojen i uništen, nakon čega je policija saopštila da više nema opasnosti i ukinula kordone. Evakuacija je trajala duže nego što je prvobitno očekivano zbog nekoliko ustanova za negu koje su se nalazile unutar zone isključenja.