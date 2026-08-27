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U katastrofalnim bujičnim poplavama na graničnom području između Kine i Nepala vlasti obe zemlje objavile su da je više od 270 ljudi poginulo, više od 1.300 se vodi kao nestalo, a među nestalim je veliki broj stranaca

Nacionalni odbor za turizam u Nepalu saopštio je danas da je među 826 nestalih 517 stranaca, a među njima je prema odboru i jedna osoba iz Srbije.

Među nestalim je i 113 nepalskih turista, 85 pripadnika bezbednosnog osoblja iz vojske i policije kao i 161 meštanin iz okruga Rasuva i jedan iz okruga Nuvakot.

Kineske vlasti objavile su da je troje ljudi poginulo a 558 se vodi kao nestalo sa tibetanske strane granice. Od ukupnog broja nestalih 260 su stranci. Pored toga gotovo 100 kineskih državljana se vodi kao nestalo sa nepalske strane, saopštilo je kinesko ministarstvo spoljnih poslova.

1/5 Vidi galeriju Posledice bujičnih poplava na granici Nepala i kineskog regiona Tibet Foto: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia

Nepalski odbor za turizam saopštio je da je od ukupnog broja nestalih 179 ljudi iz Indije, prema zvaničnicima većina je išla na hodočašće na planiu Kailaš u Tibetu, svetom mestu za hinduiste.

Prema navodu nepalskog odbora 65 nestalih su iz SAD, 51 iz Malezije, 35 iz Australije, 133 iz Britanije, 25 iz Kanade, osam iz Singapura, osam iz Rusije.

Odbor je rekao i da je nestalo šest osoba iz Južne Afrike i šest turista iz Litvanije, kao i pet iz Novog Zelanda, četiri francuskih državljana, troje iz Belgije i troje iz Španije.

1/17 Vidi galeriju Akcija spasavanja nakon razorne poplave u Nepalu Foto: NARENDRA SHRESTHA/EPA

Prema turističkom odboru Nepala po dvoje ljudi nestalo je iz Italije, Kazahstana, Irske, Holandije, kao i da je nestala po jedna osoba iz Belorusije, Finske, Mađarske, Izraela, Litvanije, Filipina, Bugarske, Švajcarske, Srbije i Švedske.

Ukrajinsko minsitarstvo spoljnih poslova javilo je da se smatra da je nestalo 53 Ukrajinaca među kojima i 46 turista sa kojima su nepalske vlasti izgubile kontakt.

Južnokorejska vlada objavila je da je devet njihovih državljana koji su radili na elektrani u Nepalu nestalo a premijerka Japana Sanae Takaiči je izrazila zabrinutost zbog pet japanskih državljana za koje su lokalni mediji javili da su nestali.